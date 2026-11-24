El PSOE de Manzanares acusa a un concejal de Vox de vandalizar una papelera y un panel electoral con pintadas

El PSOE de Manzanares ha acusado al concejal José María Molina-Prados (Vox) de vandalizar una papelera y un panel electoral con una pintada con espray.

Los socialistas aseguran que, según los testimonios de vecinos y empleados municipales, el edil ha acudido en la mañana de este martes a la fachada del Mercado de Abastos y ha probado el espray de pintura verde sobre una papelera. Acto seguido, ha realizado una pintada sobre un panel exclusivamente habilitado para carteles, en la que se puede leer "Vota Vox".

"Vandalizar el mobiliario público es inadmisible. Que lo haga un concejal del Ayuntamiento es todavía más grave. Quienes representamos a los vecinos tenemos la primera obligación de cuidar lo que es de todos y respetar las mismas normas que exigimos a la ciudadanía", han afirmado desde el PSOE.

Los socialistas han exigido a Molina-Prados "explicaciones inmediatas" y que pida disculpas públicamente, además de asumir el coste de la limpieza de las pintadas.

"Los vecinos de Manzanares no tienen que pagar la reparación", han expresado.

Asimismo, han recordado que hace unos días su sede también fue vandalizada con una pintada con pintura verde en la que se leía "Vox".

"En política no vale todo. Respetar las ordenanzas, las normas de convivencia y las reglas del juego es una obligación de todos, también en campaña. Volvemos a pedir una campaña limpia, en la que todas las candidaturas y sus representantes respeten las normas y cuiden los espacios públicos", han sentenciado.