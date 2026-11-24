La Navidad llega a Ciudad Real: fechas clave, más de 100 actividades, belenes y sorpresas hasta el 5 de enero

Ciudad Real ya tiene todo preparado para vivir la Navidad. La capital comenzará este viernes, 27 de noviembre, su programación festiva con el tradicional encendido de las luces navideñas, que dará paso a cerca de un centenar de actividades para todos los públicos hasta la llegada de los Reyes Magos el próximo 5 de enero.

Música, espectáculos, deporte, belenes y propuestas para disfrutar en familia llenarán las próximas semanas de actividad. El Ayuntamiento ha presentado un calendario que combina algunas de las citas más esperadas de estas fechas con novedades como las preuvas infantiles y un cambio en el recorrido del Heraldo Real.

El primer gran acontecimiento llegará este viernes a las 19:00 horas en la Plaza Mayor, donde tendrá lugar el encendido de la iluminación especial. La concejal de Festejos, Mar Sánchez, ha avanzado que el acto contará con varias sorpresas para dar comienzo a las celebraciones.

Entre las novedades de este año destaca la celebración de las primeras 'Preuvas', una iniciativa pensada para que los más pequeños puedan disfrutar de sus propias campanadas de fin de año. Tendrán lugar el 30 de diciembre, a las 12:00 horas, en la Plaza Mayor.

También cambiará el recorrido del Heraldo Real, que visitará Ciudad Real el 4 de enero. En esta ocasión, la Puerta de Toledo será el escenario elegido para que las autoridades municipales le entreguen las llaves de la ciudad. Tras este momento se proyectará un vídeo mapping sobre el propio monumento.

La Carrera del Pavo

El ocio infantil tendrá uno de sus principales referentes en Jugarama, que este año amplía sus días de celebración. El evento se desarrollará del 19 de diciembre al 4 de enero en las instalaciones de IFEDI, con un programa de actividades dirigido a los más pequeños y sus familias.

El deporte también tendrá un papel destacado, con más de una veintena de propuestas de distintas disciplinas. Una de las citas más populares volverá a ser la Carrera del Pavo, que se celebrará durante la mañana del 31 de diciembre en el Parque Gasset.

La jornada combinará la competición deportiva con un ambiente de convivencia familiar y no faltará uno de los clásicos de estas fechas: las migas de fin de año.

Tres belenes para visitar

La tradición belenista volverá a ocupar un lugar protagonista en la Navidad ciudadrealeña. El miércoles 2 de diciembre se inaugurará en el Antiguo Casino el belén monumental de la Asociación de Belenistas, titulado 'La sombra de Herodes'.

Ese mismo día podrá visitarse el 'Tronco de la suerte' en el Museo López Villaseñor, elaborado en esta ocasión por un grupo de mayores de la Concejalía de Servicios Sociales.

Por su parte, el Belén Napolitano de la sala de exposiciones del Ayuntamiento abrirá sus puertas el martes 8 de diciembre.

Otra de las citas especiales será 'La noche de los Belenes', prevista para el sábado 2 de enero a partir de las 22:00 horas. Los tres espacios contarán con música en directo y una ambientación especial 'Candlelight': la Coral Polifónica de Ciudad Real actuará en el Antiguo Casino, Musicordae lo hará en el Belén Napolitano y el Dúo Belcorde ofrecerá su propuesta en el Palacio de la Diputación.