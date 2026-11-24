Desde el año 2000, el organismo ha adquirido un total de 3.283 hectáreas mediante 141 expedientes patrimoniales. Ministerio

El futuro de las Tablas de Daimiel: más terreno protegido para recuperar humedales y salvar especies amenazadas

El Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel quiere crecer. Uno de los espacios naturales más emblemáticos de Castilla-La Mancha ha iniciado los trámites para ampliar su superficie e incorporar nuevos terrenos de alto valor ambiental. El objetivo es reforzar la protección de sus ecosistemas, recuperar hábitats terrestres y favorecer la biodiversidad en el entorno del humedal manchego.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), a través del Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN), impulsa este procedimiento en colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. La iniciativa arranca este martes con una consulta pública previa para analizar las alternativas y recoger aportaciones antes de elaborar una propuesta que deberá elevarse a las Cortes Generales.

Detrás de este proyecto hay más de dos décadas de trabajo. Desde el año 2000, el OAPN ha adquirido 3.283 hectáreas en el entorno del parque mediante 141 expedientes, con el propósito de reducir la presión de la agricultura de regadío intensivo y facilitar la recuperación ambiental de estos terrenos.

Su incorporación permitirá integrar estos espacios en un mismo marco de protección y ampliar la variedad de ecosistemas del parque, que actualmente cuenta con 3.030 hectáreas.

El águila imperial y el sisón

La ampliación no busca únicamente proteger más superficie, sino también incorporar ecosistemas que complementen el humedal. En concreto, permitirá reforzar la presencia de encinares y carrascales, incluir terrenos de dehesa y favorecer la recuperación de los estepares mediterráneos, característicos del paisaje manchego.

Esta mayor diversidad de hábitats beneficiará a numerosas especies. Entre las más destacadas figura el águila imperial ibérica, catalogada en peligro de extinción, además del águila culebrera y el elanio azul.

Los nuevos paisajes agroesteparios también favorecerán a aves especialmente amenazadas, como el sisón, igualmente en peligro de extinción, y otras especies vulnerables como la ganga ibérica, la ganga ortega y el aguilucho cenizo.

El propósito es mejorar la continuidad ecológica del parque y convertirlo en un espacio más diverso, donde los ecosistemas húmedos convivan con bosques mediterráneos y terrenos esteparios.

La ampliación de 2014

No será la primera vez que Las Tablas de Daimiel amplía sus límites. En enero de 2014, un acuerdo del Consejo de Ministros permitió aumentar su superficie de 1.928 a las actuales 3.030 hectáreas, incorporando terrenos colindantes y nuevos ecosistemas terrestres.

La nueva propuesta seguirá esa misma línea e incluirá también la creación de una zona periférica de protección alrededor del futuro perímetro del parque, con el objetivo de amortiguar posibles impactos procedentes del exterior.

El procedimiento se inició tras un acuerdo de la Comisión Mixta de Gestión de los parques nacionales de Las Tablas de Daimiel y Cabañeros, adoptado el 6 de julio de 2026. Posteriormente, el 4 de noviembre, la Consejería de Desarrollo Sostenible solicitó formalmente al Ministerio que pusiera en marcha los trámites.

La ampliación se realizará mediante un proyecto de ley, conforme a la normativa estatal de parques nacionales. Antes de su aprobación, se abrirá un proceso de participación pública para recoger las propuestas de ciudadanos y colectivos interesados.

De salir adelante, Las Tablas de Daimiel dará un nuevo paso para proteger no solo su emblemático humedal, sino también los paisajes y especies que forman parte de su riqueza natural.