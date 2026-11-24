La Diputación de Ciudad Real ha arrancado los trámites para abordar la rehabilitación integral de la cubierta del Palacio Provincial y así garantizar la conservación de uno de los edificios más representativos del patrimonio histórico y arquitectónico de la provincia.

Durante la rueda de prensa para informar de los asuntos aprobados por la Junta de Gobierno, la portavoz Rocío Zarco ha explicado que uno de los acuerdos ha consistido en la aprobación del proyecto básico y de ejecución para la rehabilitación y adaptación funcional del sistema de cubiertas de este inmueble declarado Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de monumento.

Según informa la Diputación en nota de prensa, la intervención responde a la necesidad de resolver de manera definitiva las patologías que afectan al conjunto de la cubierta, derivadas del envejecimiento de los materiales, las filtraciones de agua registradas a lo largo de los años y las sucesivas actuaciones parciales que se han llevado a cabo en el edificio.

El proyecto contempla las soluciones técnicas y constructivas necesarias para recuperar la funcionalidad de la cubierta, garantizar su estanqueidad, estabilidad y durabilidad, así como preservar la configuración arquitectónica y los valores patrimoniales del inmueble.

A preguntas de los periodistas, la portavoz ha precisado que, una vez aprobado el proyecto básico y de ejecución, se procederá a la licitación de las obras, cuya ejecución está prevista en el ejercicio 2027. Y ha añadido que el proyecto establece un plazo de ejecución de doce meses.

Subvenciones de Navidad

Por otro lado, la Junta de Gobierno ha aprobado la convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de la provincia de Ciudad Real con motivo de la campaña de Navidad de 2026, dirigida a facilitar que los menores de familias en situación de exclusión social puedan recibir vestuario y elementos lúdicos de carácter educativo durante estas fechas.

La convocatoria está destinada a municipios de menos de 10.000 habitantes y contempla una preasignación de las ayudas en función de distintos tramos de población. Serán beneficiarias las familias con menores a su cargo que se encuentren en situación de exclusión social y sean objeto de intervención por parte de los servicios sociales de los respectivos ayuntamientos.