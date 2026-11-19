Carlos Marín ha sido reelegido presidente de la Federación Empresarial de Ciudad Real (Fecir) en la asamblea electoral celebrada este jueves. Afrontará su cuarto mandato desde que se pusiera al frente de la organización en 2014.

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha trasladado la enhorabuena del Gobierno regional y le ha tendido la mano para continuar trabajando para consolidar el tejido económico y empresarial de la provincia.

Franco ha destacado que Fecir ha conseguido fortalecer el tejido empresarial de la provincia de Ciudad Real, "que aglutina a más de 28.500 empresas y más de 35.000 personas trabajadoras autónomas, lo que significa que una de cada cuatro cosas que pasan en el ámbito empresarial en la región sucede en la provincia de Ciudad Real".

"Ciudad Real avanza cada vez más hacia una mayor diversificación sectorial, una mayor internacionalización y una mayor generación de empleo", ha afirmado.

"Éxito extraordinario"

Por su parte, el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha felicitado a Marín por su reelección y ha elogiado su capacidad para "representar de forma extraordinaria al mundo empresarial" de la provincia.

Cañizares ha destacado su labor al frente de la patronal y ha afirmado que "no son tantos años para lograr el éxito tan extraordinario que ha conseguido".

Por último, ha ofrecido su apoyo y el de su Consistorio en la defensa de intereses compartidos. "La voz de nuestros empresarios es clave para defender a nuestra ciudad", ha afirmado.