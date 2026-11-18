Presentación de las Jornadas Gastronómicas del Guiso de Bodas de Camacho. Ayuntamiento Alcázar de San Juan

Las Jornadas del Guiso de Bodas de Camacho regresan a Alcázar de San Juan: fechas, menú y restaurantes

Alcázar de San Juan (Ciudad Real) volverá a rendir homenaje a uno de sus platos más tradicionales con las XXIII Jornadas Gastronómicas del Guiso de Bodas de Camacho, que se celebrarán los próximos 28 y 29 de noviembre.

Un total de 14 establecimientos hosteleros de la localidad participarán en esta cita, que alcanza su vigesimotercera edición con un menú de 25 euros por persona.

La iniciativa, organizada por la Asociación de Hosteleros La Sonrisa del Quijote y ASECEM, está inspirada en el episodio de las bodas de Camacho y Quiteria de 'Don Quijote de la Mancha' y se ha consolidado como una de las propuestas gastronómicas habituales del último fin de semana de noviembre en el municipio.

Foto mesas durante la celebración. Ayuntamiento Alcázar de San Juan

La presentación de esta edición ha tenido lugar en el Hotel Ínsula Barataria, donde también se han anunciado los reconocimientos de Camacho y Quiteria de Honor. Este año recaen en el maestro chocolatero Jesús Quirós y la creadora teatral y audiovisual María Gómez-Comino, respectivamente, por sus trayectorias profesionales y su contribución a dar a conocer el nombre de Alcázar de San Juan fuera de sus fronteras.

Menú manchego

Durante el acto también se ha rendido un homenaje a Manolo Rodríguez Olivares, de La Capilla de Palacio, por toda una trayectoria profesional dedicada a la hostelería alcazareña. El reconocimiento ha sido recogido por sus hijos.

El menú de estas jornadas tendrá un precio de 25 euros e incluirá una selección de entrantes de queso, chorizo y lomo de orza. Como plato principal se servirá el tradicional guiso de las Bodas de Camacho, mientras que el apartado dulce estará compuesto por bizcochá, mantecados y mistela. El precio incluye también pan y vino.

Como novedad de esta edición, Jesús Quirós ha presentado un bombón inspirado en la bizcochá manchega, elaborado con sabores de canela, limón y torta de Alcázar. Una reinterpretación en chocolate de uno de los postres más característicos de la ciudad.

Uno de los platos que se han disfrutado. Ayuntamiento Alcázar de San Juan

El chocolatero ha recibido el nombramiento de Camacho de Honor después de su reciente participación en el World Chocolate Masters, una competición internacional celebrada en Bélgica.

Por su parte, María Gómez-Comino ha agradecido su reconocimiento como Quiteria de Honor y ha relacionado los personajes cervantinos de Camacho y Basilio con su propia trayectoria: el primero representa la estabilidad económica y el segundo, la pasión por el teatro y el audiovisual, disciplinas a las que ha dedicado su carrera.

La alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor, ha agradecido a los hosteleros su esfuerzo para mantener una iniciativa que permite dar a conocer la gastronomía, las tradiciones y la vinculación de la localidad con la obra de Cervantes.

El chocolatero Jesús Quirós y la creadora teatral María Gómez-Comino serán nombrados Camacho y Quiteria de Honor. Ayuntamiento Alcázar de San Juan

También ha destacado el reconocimiento a dos profesionales alcazareños que han desarrollado proyectos propios con proyección más allá del municipio.

El presidente de La Sonrisa del Quijote, Víctor García Chocano, ha recordado que las jornadas comenzaron hace 23 años como una primera edición de prueba y que desde entonces se han mantenido en el calendario gastronómico de la localidad.

Establecimientos

En esta vigesimotercera edición participan 14 establecimientos hosteleros de Alcázar de San Juan. La mayoría ofrecerán el menú durante los dos días, aunque algunos limitarán el servicio al sábado 28 de noviembre.

Estos son los restaurantes y bares participantes y sus teléfonos para realizar reservas: