Fecir premiará a nueve empresas de Ciudad Real y a los periodistas Francisco Marhuenda y Tomás Roncero

La Federación Empresarial de Ciudad Real (Fecir) ha desvelado a los galardonados de la undécima edición de los Premios al Mérito Empresarial. Una distinción que reconocerá, según han detallado, la trayectoria, la innovación, el emprendimiento y la contribución al desarrollo económico y social de la provincia.

Los periodistas Tomás Roncero y Francisco Marhuenda forman parte de la lista de los premiados, en la que también figuran nueve empresas y proyectos empresariales.

El presidente de Fecir, Carlos Marín, ha sido el encargado de presentar este martes los premios, que se entregarán el próximo viernes 27 de noviembre a partir de las 19:00 horas en el pabellón de Ciudad Real.

Marín ha revelado que el Comité Ejecutivo de la patronal se reunió el pasado 9 de noviembre y acordó, por unanimidad, los galardones. Además, ha detallado que se tuvo en cuenta diferentes factores y que todos los premiados comparten ser un ejemplo del modelo de empresario y autónomo de la provincia.

Los premiados empresariales

El presidente de la patronal ciudadrealeña ha avanzado que el Premio a la Empresa Familiar recaerá en Riegos Azuer y que el reconocimiento al Proyecto de Interés Estratégico será recibido por Abenójar Tungsten, promotora del proyecto minero de El Moto.

Asimismo, ha indicado que Ydray será distinguida como Empresa Tecnológica; Viajes Medinotour con el Premio al Desarrollo del Turismo de Interior, y Casa Gutier, de Carolina Fernández Martín, será reconocida por su Modelo de Iniciativa Agroalimentaria.

Jesús Bárcenas López, del Grupo Jesús Bárcenas, recibirá el Premio a la Trayectoria Empresarial; Los Candeales por su Expansión Nacional; Helados Morán por su Modelo de Negocio de Proximidad, y el Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración (ISFOC) por su Modelo de Cooperación Público-Privada en I+D+i.

La gala de los premios reunirá a alrededor de 700 empresarios y contará con la actuación musical de la Década Prodigiosa.

Otros reconocimientos

Además de los premios empresariales, la patronal también reconocerá al periodista Tomás Roncero, natural de Villarrubia de los Ojos, que recibirá el reconocimiento como Embajador de Nuestra Tierra 2026, una categoría destinada a quienes proyectan el nombre de la provincia fuera de sus fronteras.

El periodista Francisco Marhuenda será reconocido por su labor y trayectoria periodística. Además, la Fundación CEOE recibirá una distinción por su labor institucional en favor del desarrollo del tejido empresarial. La Hermandad Provincial de Donantes de Sangre de Ciudad Real será homenajeada por su labor social.

Tres menciones especiales

Las menciones especiales recaerán en Antonio García Condado, el farmacéutico de Urda, por su implicación y compromiso, especialmente durante el trágico accidente ferroviario del pasado 28 de octubre.

A título póstumo, el empresario Camilo Cañadas Ruiz, natural de Moral de Calatrava, también recibirá una mención especial por su aportación personal y empresarial a diferentes proyectos promovidos por la patronal.

Por sus más de 125 años de actividad y su contribución a la generación de empleo y riqueza del territorio, será para Electro Distribución de Almodóvar del Campo.

En este sentido, Marín ha agradecido la colaboración de todas las entidades que hacen posibles estos galardones y ha definido la ceremonia como "la fiesta del empresariado de Ciudad Real".

Asimismo, ha avanzado que aprovechará la presencia de representantes institucionales para reclamar una menor presión fiscal sobre empresas y autónomos.

Marín renueva la presidencia

Marín ha detallado que renovará como presidente de Fecir el próximo miércoles, al ser el único candidato que concurre al proceso electoral de la organización empresarial y contar con el respaldo del 94 % de los avales de quienes tienen derecho a voto.

El dirigente empresarial ha asegurado que mantiene la misma ilusión por defender los intereses de los empresarios y autónomos de Ciudad Real que cuando empezó el proyecto hace once años, una etapa en la que, según ha recordado, fue necesario reconstruir la organización empresarial.

Para concluir, ha lanzado un mensaje a los representantes políticos, a quienes ha advertido de que la patronal seguirá vigilando sus compromisos con el tejido empresarial y recordándoles las promesas que realicen para exigir posteriormente su cumplimiento.