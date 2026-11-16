El Gobierno de Pedro Sánchez declara la Pandorga de Ciudad Real Fiesta de Interés Turístico Nacional

El Gobierno de España, a través de la Secretaría de Estado de Turismo, ha declarado La Pandorga de Ciudad Real Fiesta de Interés Turístico Nacional.

El Ministerio de Industria y Turismo ha dado este paso como "reconocimiento a su antigüedad, singularidad y profundo arraigo entre los habitantes de la ciudad", así como a su "contribución a la promoción de las tradiciones y del patrimonio cultural de Castilla-La Mancha".

La Pandorga se celebra cada año los días 30 y 31 de julio en honor a la Virgen del Prado, patrona de Ciudad Real, y constituye una de las manifestaciones festivas más representativas de la capital manchega. Sus orígenes se vinculan a las antiguas tradiciones agrícolas y a las ofrendas que los campesinos realizaban en agradecimiento por las cosechas, con referencias históricas que se remontan al siglo XVI, como recuerda la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha.

La celebración combina elementos religiosos, culturales y populares que han perdurado a lo largo de los siglos y que reflejan la identidad y las costumbres de Ciudad Real. Entre sus principales señas de identidad destacan la música y los bailes tradicionales manchegos, especialmente las seguidillas, la indumentaria popular y la participación de peñas, asociaciones y agrupaciones folclóricas.

Con esta distinción, La Pandorga se convierte en la decimoctava celebración de Castilla-La Mancha en obtener el reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico Nacional y eleva a 171 el número de fiestas que cuentan con esta declaración en el conjunto de España.

Proclamación del Pandorgo

Uno de los momentos centrales de La Pandorga tiene lugar el 31 de julio, con la proclamación del Pandorgo, figura tradicional que representa el espíritu de la celebración y las costumbres manchegas. Junto a la Dulcinea, participa en los actos más representativos de la fiesta, entre ellos la ofrenda a la Virgen del Prado.

Durante esta ofrenda, vecinos, peñas, asociaciones y grupos folclóricos recorren las calles de Ciudad Real ataviados con los trajes tradicionales manchegos hasta llegar a la Catedral, donde depositan frutas, verduras, panes y flores ante la patrona de la ciudad.

El programa festivo incluye también el tradicional concurso de limoná, actuaciones musicales y actividades culturales, así como la invitación popular a «limoná y torraos», otra de las costumbres más características de esta celebración.

La Pandorga cuenta, además, con símbolos propios como el pañuelo de yerbas y el himno 'Mi pueblo cantará: Pandorga', compuesto por Javier Segovia en 1973, que refuerzan el sentimiento de pertenencia y la participación ciudadana.

La Pandorga fue declarada Fiesta de Interés Turístico Regional el 3 de diciembre de 1985. Su reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico Nacional pone en valor una celebración que ha sabido preservar sus tradiciones y adaptarse a los nuevos tiempos, manteniendo su carácter popular y participativo.