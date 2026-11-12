Renfe recupera los recorridos en tren entre Madrid, Ciudad Real y Puertollano, aunque habrá transbordos en la línea

Renfe recuperará parcialmente el transporte ferroviario entre Madrid, Ciudad Real y Puertollano a partir de este viernes 13 de noviembre, después de varias semanas en las que los desplazamientos se han realizado íntegramente por carretera debido al corte de la línea de alta velocidad a la altura de Urda (Toledo).

El nuevo plan alternativo combinará trenes convencionales y autobuses en el tramo entre Madrid y Ciudad Real, mientras que la conexión con Puertollano volverá a realizarse por alta velocidad.

La reorganización permitirá recuperar parte de los trayectos por ferrocarril, aunque los viajeros que se desplacen entre Madrid y Puertollano tendrán que realizar un transbordo en la estación de Ciudad Real.

Según la información facilitada por Renfe, el recorrido entre Madrid y la capital provincial tendrá una duración aproximada de dos horas y media, mientras que el trayecto entre Ciudad Real y Puertollano se completará en unos 15 minutos.

El cambio llega después de que la compañía haya ido modificando en varias ocasiones el dispositivo de transporte habilitado tras el accidente ferroviario del pasado 28 de octubre en Urda, que dejó 69 víctimas mortales.

En un primer momento, Renfe recurrió a los trenes convencionales para cubrir parte del recorrido, pero posteriormente decidió prestar el servicio íntegramente en autobús, una medida que se ha mantenido hasta este jueves 12 de noviembre, incluido.

Nuevo plan de Renfe

El dispositivo diseñado para este viernes establece diferentes servicios en función del trayecto. Entre Madrid y Ciudad Real, los desplazamientos se realizarán mediante tren convencional o autobús, mientras que entre Ciudad Real y Puertollano se utilizarán trenes de alta velocidad.

En sentido Madrid-Puertollano, las salidas desde Madrid-Atocha Cercanías están previstas a las 8:15, 10:01, 14:19, 16:11, 18:20, 20:14 y 22:04 horas. Los viajeros deberán comprobar las correspondencias en Ciudad Real, ya que no todas las salidas tienen conexión con Puertollano.

En sentido contrario, los trenes desde Puertollano saldrán a las 6:51, 8:22, 10:56, 12:41, 16:54, 18:41 y 20:30 horas. Desde Ciudad Real habrá conexiones hacia Madrid a las 5:15, 7:15, 8:40, 11:30, 13:15, 17:22, 19:14 y 21:43 horas.

Renfe ha establecido que algunos servicios entre Madrid y Ciudad Real se prestarán por carretera, mientras que otros recuperarán el tren convencional. En concreto, los trayectos en autobús estarán identificados en los horarios facilitados por la compañía.

"Garantías de movilidad"

La nueva planificación ha provocado las críticas del PP de Ciudad Real. El candidato popular al Senado, Raúl Valero, ha denunciado que la última reorganización perjudica especialmente a los trabajadores de Puertollano que se desplazan diariamente a Madrid, al eliminar conexiones que les permitían llegar a primera hora de la mañana y regresar por la noche.

En una rueda de prensa celebrada este jueves, Valero ha asegurado que Renfe ha anunciado tres reorganizaciones del transporte en apenas dos semanas y ha reclamado al Ministerio de Transportes que revise los horarios, recupere las conexiones necesarias para los trabajadores y garantice alternativas de movilidad mientras continúe interrumpida la línea de alta velocidad.

Uno de los principales cambios señalados por el dirigente popular es la desaparición del autobús que salía de Puertollano a las 4:45 horas y que permitía a numerosos usuarios llegar a sus puestos de trabajo en Madrid a primera hora.

Con el nuevo dispositivo, la primera salida desde Puertollano será a las 6:51 horas y llegará a Madrid-Atocha Cercanías a las 9:44 horas, un horario que Valero considera "incompatible" con la jornada laboral de muchos viajeros habituales.

También ha advertido de las dificultades para regresar desde Madrid por la tarde. Según ha explicado, la última salida con conexión hasta Puertollano será la de las 18:20 horas, mientras que los servicios posteriores finalizarán en Ciudad Real, por lo que los usuarios tendrán que buscar alternativas para completar el recorrido.

Valero ha criticado, además, que los desplazamientos sigan teniendo una duración aproximada de tres horas, con transbordos y tiempos de espera. Por ello, ha exigido información sobre las alternativas previstas y sobre cuánto tiempo se mantendrán estas restricciones.