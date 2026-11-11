Imagen de la fachada de la sede del Partido Popular en Miguelturra. PP de Miguelturra.

Vandalizan la sede del PP de Miguelturra horas antes de la huelga general del 11-N: "No nos van a intimidar"

El Partido Popular de Miguelturra (Ciudad Real) ha condenado el "ataque vandálico" sufrido en su sede local, cuya fachada ha amanecido este miércoles con pintadas.

Desde el partido han denunciado este hecho, al que han calificado como "un acto que atenta contra el respeto, la libertad política y la convivencia democrática".

"Así amanece nuestra sede local. Hacía muchos años que no sufríamos un ataque de estas características. Es lamentable comprobar cómo regresan comportamientos que creíamos superados y que nos recuerdan a los peores años de la intolerancia política", han dicho.

En este sentido, los 'populares' de Miguelturra han asegurado que esta situación les "preocupa especialmente" ya que, a su juicio, "supone un retroceso en los valores de respeto, pluralismo y convivencia que deben presidir cualquier sociedad democrática".

Asimismo, han señalado que les parece "especialmente preocupante" que estos hechos "se hayan producido coincidiendo con una jornada de huelga general".

"El legítimo derecho a la huelga y a la manifestación, pilares fundamentales de nuestra democracia, no puede servir de amparo ni de excusa para actos de vandalismo o intimidación contra quienes piensan diferente. La protesta pacífica merece todo el respeto; la violencia y las amenazas, ninguna justificación", han expresado.

Por último, han avisado: "A quienes pretenden intimidarnos les decimos alto y claro que no van a conseguirlo. No nos van a amedrentar, no nos van a callar y no van a impedir que sigamos defendiendo nuestras ideas con libertad. Ni un paso atrás ante la intolerancia y la violencia".