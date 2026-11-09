Carrión de Calatrava (Ciudad Real) gana la batalla y frena definitivamente la instalación de una planta de biometano

Los proyectos de plantas de biometano en Castilla-La Mancha han desencadenado una notable polémica social los últimos meses. Ante la inquietud generada en diversos municipios de la región, la nueva Ley autonómica 5/2026, aprobada este verano, introdujo un cambio definitivo al dotar a los ayuntamientos de capacidad legal para bloquear estas instalaciones si no disponen del respaldo consistorial.

Bajo este marco normativo, Carrión de Calatrava (Ciudad Real) ha abierto camino y ha logrado que la Junta de Comunidades archive de forma definitiva el expediente de una planta de biometano proyectada en la localidad. La Dirección General de Calidad Ambiental ha formalizado el cierre de los trámites ambientales, lo cual impide la continuidad del proyecto.

A finales de septiembre, el vicepresidente segundo del Gobierno autonómico, José Manuel Caballero, ya anunció la decisión del Ejecutivo regional durante su visita al municipio ciudadrealeño para la puesta en marcha del nuevo servicio ASTRA, aunque ha sido este lunes 9 de noviembre cuando se ha decretado.

"Dejamos de ser comparsas"

En declaraciones a Europa Press, el alcalde de Carrión de Calatrava, Dionisio Moreno, ha mostrado su "alegría y tranquilidad" por la decisión tras meses de incertidumbre. Ha explicado que el pueblo carece de una actividad ganadera o agroindustrial que justifique la puesta en marcha de dicha planta y ha apuntado que el interés de la promotora residía en el gasoducto que cruza el término municipal.

"Esta ley es fundamental, ya que los ayuntamientos dejamos de ser meras comparsas", ha subrayado.

Nuevas exigencias

Entre las principales condiciones fijadas por el marco autonómico figura la existencia de una distancia mínima general de dos kilómetros entre las plantas y los núcleos urbanos, así como la obligación de que al menos el 80 % de los residuos tratados procedan de la propia comarca, en un radio máximo de 35 kilómetros.

Además, la norma impone criterios de adaptación estética al entorno y prohíbe la instalación de estos complejos en ubicaciones visibles desde miradores o alojamientos turísticos. Estas exigencias conviven con el Plan Regional de Biometanización (2024-2030), que contempla la instalación de entre 80 y 100 plantas en Castilla-La Mancha.