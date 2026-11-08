La Ruta de los Valores Quijotescos impulsada por la Diputación de Ciudad Real. Diputación Ciudad Real

El espíritu de Don Quijote toma Manzanares con una ruta cultural que también sabe a gastronomía manchega

Manzanares (Ciudad Real) ha viajado este sábado al universo de Miguel de Cervantes con una jornada que ha unido teatro, música, actividades infantiles, deporte y gastronomía.

La localidad ha sido una de las paradas de la Ruta de los Valores Quijotescos, una iniciativa impulsada por la Diputación de Ciudad Real para difundir el legado cervantino y acercar la riqueza cultural y patrimonial de la provincia a vecinos y visitantes.

El Museo del Queso ha sido el punto de partida de esta propuesta, donde la vicepresidenta primera de la Diputación, María Jesús Pelayo, y el alcalde de Manzanares, Julián Nieva, han recibido a los participantes antes de comenzar las actividades programadas en distintos espacios de la localidad.

La Ruta de los Valores Quijotescos impulsada por la Diputación de Ciudad Real. Diputación Ciudad Real

La iniciativa forma parte de Legado Quijote 2026 y busca reivindicar la identidad manchega a través de los valores que representa la obra de Cervantes. Pelayo ha defendido que el propósito es "poner en valor lo nuestro" y mostrar los recursos de la provincia, desde su patrimonio natural hasta sus tradiciones, gastronomía y fiestas populares.

Viaje cervantino

La vicepresidenta ha incidido también en la importancia de transmitir esta herencia a las nuevas generaciones y ha reivindicado la colaboración entre instituciones, ayuntamientos y sector privado para impulsar propuestas que atraigan visitantes a los municipios. En este sentido, ha recordado el récord histórico de turismo de interior registrado en la provincia el pasado año.

Por su parte, Nieva ha agradecido que la Diputación haya elegido Manzanares para celebrar una de las jornadas de la ruta. El alcalde ha considerado que la propuesta encaja con la actividad cultural de la ciudad, que organiza alrededor de 250 iniciativas al año, y ha destacado que Don Quijote representa valores como "la lealtad, la amistad y el sentido común".

La Ruta de los Valores Quijotescos impulsada por la Diputación de Ciudad Real. Diputación Ciudad Real

El programa ha arrancado con una ruta turística y cultural desde el Museo del Queso, cuyo patio ha acogido una teatralización inspirada en el mundo de Cervantes. Una forma de acercar a los participantes al imaginario quijotesco antes de continuar con el resto de propuestas.

Los niños también han tenido su propio espacio en la Casa de Cultura Rafael Zárate Molero. Allí, el Quijote Infantil ha sido el protagonista de una programación que ha incluido una misión científico-literaria, una gymkhana y una ludoteca. Diferentes actividades con las que los más pequeños han podido descubrir la obra cervantina a través del juego.

La Ruta de los Valores Quijotescos impulsada por la Diputación de Ciudad Real. Diputación Ciudad Real

La jornada ha continuado en el mismo espacio con una actividad deportiva y música en directo. La encargada de poner ritmo a la cita ha sido "CU4TRO Cover Band", en una actuación presentada por Raquel Méndez.

La gastronomía manchega ha completado el recorrido. El establecimiento La Bota de Oro ha acogido un showcooking con cata-degustación, en el que los productos de la tierra han ocupado el centro de la propuesta.

Próximo destino

Manzanares toma así el relevo de otras localidades que ya han participado en la Ruta Provincial de los Valores Quijotescos, como Pedro Muñoz. La siguiente parada tendrá lugar el próximo sábado 14 de noviembre en Villanueva de la Fuente.

Con esta programación, la Diputación de Ciudad Real pretende extender el legado de Cervantes por los municipios de la provincia y aprovechar el vínculo de la tierra manchega con Don Quijote para promocionar su patrimonio, cultura y gastronomía.