La Diputación de Ciudad Real eleva su presupuesto a 233 millones y alcanza una ejecución cercana al 80 %

La Diputación de Ciudad Real ha dado cuenta este viernes de la ejecución de su presupuesto de 2026, que ha pasado de los 174 millones de euros iniciales a 233,3 millones, tras incorporar 59,3 millones mediante modificaciones de crédito. Según ha destacado su presidente, Miguel Ángel Valverde, la ejecución presupuestaria se sitúa ya en torno al 80 %.

Durante el pleno ordinario, Valverde ha defendido que la institución ha ayudado a los municipios "más que nunca", doblando el dinero que los ayuntamientos reciben de la institución para inversión y para gasto corriente.

Asimismo, ha avanzado que las modificaciones presupuestarias superarán los 70 millones de euros con las nuevas incorporaciones previstas, reforzando así la capacidad económica de la institución provincial para atender las necesidades de los municipios.

Entre los acuerdos adoptados figura la aprobación de una modificación presupuestaria de 255.000 euros, que contempla un suplemento de crédito para la Entidad Pública Empresarial Diario Lanza, financiado con remanente de tesorería.

El Gobierno provincial ha destacado las mejoras salariales, la reducción de gastos y los resultados de audiencia del periódico. Por su parte, Valverde ha defendido el objetivo de avanzar hacia una mayor autosuficiencia económica de Lanza, manteniendo la calidad de sus contenidos y su audiencia.

Cambios en subvenciones

El pleno también ha aprobado modificar el destino de seis subvenciones concedidas a otros tantos ayuntamientos, sin incrementar las cantidades inicialmente asignadas, para adaptarlas a las necesidades planteadas por los municipios.

Entre ellas destaca la ayuda de 92.000 euros a Fernán Caballero, inicialmente destinada a reformar el Casino y que ahora permitirá adquirir terrenos para el recinto ferial.

En Guadalmez, una subvención de 65.000 euros se destinará a reparar el vallado de una finca comunal y adecuar caminos públicos, mientras que Puebla del Príncipe utilizará 12.000 euros para adquirir terrenos destinados a la construcción de un helipuerto.

Las modificaciones también afectan a Alcolea de Calatrava (15.000 euros), Las Labores (12.000 euros) y Cabezarados (10.000 euros), para actuaciones relacionadas con instalaciones deportivas y mejoras urbanas.

Además, se han aprobado 2.500 euros en subvenciones deportivas para la Carrera San Silvestre de Campo de Criptana y la Carrera Mini Villa de Miguelturra.

Calendario fiscal

En materia tributaria, la Diputación ha abordado la propuesta del calendario de recaudación municipal para 2027, que establece dos periodos de cobro voluntario.

El primero, del 2 de abril al 4 de junio, incluirá el impuesto de vehículos y distintas tasas municipales. El segundo, del 3 de septiembre al 5 de noviembre, comprenderá el IBI, el IAE y otros tributos.

Asimismo, el pleno ha tomado conocimiento de la cesión definitiva al Ayuntamiento de Valdepeñas de un tramo de la carretera provincial CR-624, valorado en 111.580 euros, que pasará a integrarse en el viario municipal.

PSOE

Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista, José Manuel Bolaños, ha criticado la "hipocresía fiscal" del Gobierno provincial de PP y Vox, al que ha reprochado que presuma de la buena situación económica de la Diputación mientras incrementa los costes que deben asumir los ayuntamientos por servicios esenciales como la recogida de residuos y el servicio de bomberos.

En concreto, Bolaños ha señalado que las tarifas del RSU aumentaron un 2,9% en 2025 y subirán alrededor de un 5% en 2027, mientras que las aportaciones municipales al SCIS acumulan un incremento del 21% respecto a 2023.

"Ustedes predican que hay que bajar los impuestos, pero después lo que hacen no se corresponde con sus palabras", ha reprochado.

Ante esta situación, el portavoz socialista ha pedido al presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, que aproveche la capacidad económica de la institución para congelar las tarifas del RSU y las aportaciones al SCIS, evitando que los ayuntamientos tengan que asumir nuevos incrementos que puedan terminar repercutiendo en los vecinos de la provincia.