Renfe prolonga hasta el 12 de noviembre los trayectos en autobuses entre Madrid, Ciudad Real y Puertollano

Renfe mantendrá hasta el próximo 12 de noviembre el transporte alternativo por carretera entre Madrid, Ciudad Real y Puertollano, con 16 servicios diarios y una oferta de 100 plazas por trayecto, debido a la interrupción de la circulación ferroviaria en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía.

El plan alternativo de transporte (PAT), debido al accidente de Urda y que comenzó el pasado 31 de octubre, se seguirá prestando íntegramente en autobús desde este miércoles 4 de noviembre y, en principio, hasta el jueves 12, ambos inclusive, según ha informado la compañía ferroviaria en un comunicado.

En concreto, el dispositivo contempla ocho servicios diarios en cada sentido para facilitar los desplazamientos de los viajeros afectados por la suspensión del tráfico ferroviario.

En dirección Madrid-Ciudad Real-Puertollano, los autobuses salen desde Madrid-Atocha Cercanías, en la calle Méndez Álvaro, a las 8:00, 10:30, 12:00, 14:00, 16:30, 18:00, 20:00 y 22:30 horas.

Las llegadas a Ciudad Real están previstas a las 10:30, 13:00, 14:30, 16:30, 19:00, 20:30, 22:30 y 1:00 horas, respectivamente. Desde allí, los vehículos continúan hasta Puertollano, donde llegan aproximadamente media hora después.

Por su parte, en sentido contrario, los autobuses salen desde Puertollano a las 4:45 horas, únicamente los días laborables, y a las 6:45, 8:15, 10:00, 12:00, 15:30, 18:15 y 20:15 horas.

En este recorrido, las paradas en Ciudad Real se realizan a las 5:15 horas, solo los días laborables, y a las 7:15, 8:45, 10:30, 12:30, 16:00, 18:45 y 20:45 horas. Las llegadas a Madrid-Atocha Cercanías están programadas a las 7:45 horas, también únicamente en días laborables, y a las 9:45, 11:15, 13:00, 15:00, 18:30, 21:15 y 23:15 horas.

Cambios y anulaciones

Además, Renfe mantiene la posibilidad de realizar cambios y anulaciones de billetes sin coste para los viajeros afectados por esta situación.

La medida se enmarca en el dispositivo habilitado tras la interrupción de la circulación ferroviaria en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía, que continúa obligando a los usuarios de los servicios con origen o destino en Ciudad Real y Puertollano a realizar parte de sus desplazamientos por carretera.