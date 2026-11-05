El PP promete impulsar la autovía A-43 y la carretera entre Toledo y Ciudad Real si Feijóo gobierna

La cabeza de lista del PP al Congreso por Ciudad Real, Carmen Fúnez, de cara a las elecciones del 29 de noviembre, ha presentado este jueves las candidaturas de la provincia en un acto en el que ha estado acompañada por el presidente provincial del PP, Miguel Ángel Valverde.

Fúnez ha puesto el foco en los proyectos que su partido desarrollará si Alberto Núñez Feijóo se convierte en presidente del Gobierno, destacando la autovía A-43 y la conexión por carretera entre Toledo y Ciudad Real.

Asimismo, la 'popular' ha apuntado al fortalecimiento de la clase media, la recuperación de la renta agraria y la mejora de la sanidad y la educación públicas, así como la búsqueda de soluciones a los problemas relacionados con el agua.

Además, ha apuntado a la puesta en marcha de la variante norte de Puertollano y los nuevos juzgados de Tomelloso y la comisaría de Policía Nacional de Alcázar de San Juan.

"Defender a la provincia"

Por su parte, Miguel Ángel Valverde ha expresado que los integrantes de las candidaturas tendrán como misión defender los intereses de la provincia y conseguir que sus necesidades estén presentes entre las prioridades del próximo Gobierno de España.

Y ha destacado la experiencia de los candidatos en responsabilidades públicas y orgánicas, reivindicando su "capacidad para formar un equipo de trabajo".