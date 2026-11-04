AVE en las inmediaciones de la estación de Ciudad Real. Ángela Pulido Díaz

UGT pide ayudas y teletrabajo para los 3.000 viajeros del AVE de Ciudad Real y Puertollano que se desplazan a Madrid

UGT Ciudad Real ha reclamado al Gobierno central que incluya ayudas económicas para los trabajadores que utilizan diariamente el AVE desde Ciudad Real y Puertollano para ir a Madrid, ante los perjuicios ocasionados por la suspensión y las modificaciones del servicio ferroviario tras el accidente de Urda (Toledo).

La organización sindical estima que alrededor de 3.000 usuarios de la provincia se están viendo afectados por las alteraciones en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla.

Estos usuarios explican que se han visto obligados a buscar alternativas para llegar a sus puestos de trabajo, lo que está suponiendo gastos adicionales y dificultades en sus desplazamientos.

La secretaria general de UGT Ciudad Real, Alfonsi Álvarez, ha pedido que estas personas también sean incluidas en el paquete de medidas anunciado por el Gobierno central a raíz del siniestro ferroviario.

Entre las actuaciones previstas figuran la reducción del tráfico de trenes, modificaciones en los protocolos de control de la circulación y mejoras en las condiciones laborales del personal de Adif.

Además del impacto económico inmediato, el sindicato advierte de la incertidumbre que existe sobre cómo quedará configurado el servicio ferroviario una vez se reabra la línea y se recuperen las conexiones habituales.

Facilitar el teletrabajo

Ante esta situación, UGT Ciudad Real también ha instado a las empresas a facilitar el teletrabajo a las personas trabajadoras afectadas mientras duren las dificultades para desplazarse en tren.

El sindicato se ha ofrecido a colaborar en la negociación y la implantación de esta medida en los distintos puestos de trabajo, con el objetivo de reducir los problemas derivados de las alteraciones ferroviarias.

Por otro lado, Alfonsi Álvarez ha recordado que UGT, como integrante del Comité de Empresa de Adif, se ha sumado a la convocatoria de una huelga general de 24 horas en el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias prevista para el próximo 17 de noviembre.

La movilización pretende protestar por la falta de seguridad del sistema ferroviario español y exigir medidas urgentes para reforzarla, así como un cambio profundo del actual modelo, según ha trasladado la organización sindical.