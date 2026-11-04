Ciudad Real cierra la piscina del 'Puerta de Santa María' al detectar altos valores de la bacteria pseudomona

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha decretado el cierre cautelar de la piscina climatizada del polideportivo 'Puerta de Santa María' después de detectar la presencia de niveles anómalos de la bacteria pseudomona en el agua.

La medida se adoptó este martes, tras conocerse los resultados de los controles microbiológicos rutinarios realizados en la instalación.

Según ha informado el Consistorio, los análisis arrojaron valores fuera del rango habitual en la medición de este microorganismo.

Por este motivo, y en cumplimiento de la normativa técnico-sanitaria que regula las piscinas, se ha optado por clausurar temporalmente las instalaciones para garantizar la seguridad de los usuarios.

Hipercloración

El cierre se mantendrá durante este miércoles y jueves. En ese periodo se llevará a cabo un tratamiento de hipercloración del agua para recuperar los parámetros de calidad exigidos.

Una vez completadas estas actuaciones y comprobada la normalización de los resultados, la previsión municipal es que la piscina pueda reabrir con normalidad este viernes.

La incidencia no afecta a la otra piscina climatizada de la ciudad. La instalación del polideportivo 'Rey Juan Carlos I' continúa funcionando con normalidad.

Ambientes húmedos

Las pseudomonas son un género de bacterias habituales en el agua, el suelo y las superficies húmedas. Entre ellas destaca pseudomonas aeruginosa, una especie que puede comportarse como un patógeno oportunista y provocar infecciones, especialmente en personas con las defensas debilitadas.

En personas sanas, la exposición a agua contaminada puede ocasionar problemas generalmente leves, como otitis externa —conocida como oído de nadador— o foliculitis, una infección de los folículos pilosos que provoca granitos y picor en la piel.

Sin embargo, la bacteria puede causar complicaciones más graves en pacientes inmunodeprimidos, personas hospitalizadas o con heridas y quemaduras. Entre las infecciones que puede provocar figuran neumonías, infecciones sanguíneas y problemas en heridas, por lo que su presencia exige extremar las medidas de control sanitario.

Su capacidad para desarrollar resistencia a distintos antibióticos es otro de los factores que explica su relevancia desde el punto de vista médico.