Vandalizan la sede del PSOE de Ciudad Real: cristales rotos, una pintada con la palabra "asesinos" y símbolos fascistas

La sede del PSOE de Ciudad Real capital ha vuelto a ser objeto de vandalismo. Este martes ha amanecido con los cristales destrozados y pintadas, con la palabra "ASESINOS" en mayúsculas y en rojo y con símbolos fascistas.

Los daños se concentran en el escaparate de la sede ubicada en la calle Alamillo Bajo, donde se pueden ver varios impactos provocados por piedras que han roto el cristal, las cuales han quedado tiradas por el suelo.

La secretaria general del PSOE en Ciudad Real capital, Sara Martínez, ha confirmado que el partido ha presentado una denuncia a primera hora de este martes por lo sucedido.

Asimismo, ha asegurado que no quieren dar mayor repercusión a lo ocurrido, aunque ha lamentado las consecuencias que están teniendo los actuales niveles de crispación política.

"Los actos hablan por sí mismos. Este nuevo episodio tiene que ver con el odio y la polarización tan extrema", ha indicado.

Más vandalismo

Este nuevo episodio se suma a otros actos vandálicos que ha sufrido la misma sede durante los últimos años.

En mayo de 2024, las instalaciones sufrieron un ataque con pintadas fascistas. Un hecho que ocurrió tras varios meses en los que también habían denunciado insultos y concentraciones frente al local.

Además, el pasado mes de mayo el secretario de Organización provincial del PSOE, José Manuel Bolaños, aseguró que las sedes socialistas de la provincia habían sufrido alrededor de una veintena de actos vandálicos. En cuanto a la sede de la capital provincial, cifró en cinco o seis los episodios registrados.

Condena del Ayuntamiento

Por su parte, el equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Ciudad Real ha condenado "de manera rotunda y sin paliativos" la nueva agresión que ha sufrido la sede.

"Se trata de un hecho absolutamente injustificable que merece el rechazo unánime de toda la sociedad, con independencia de las diferencias políticas o ideológicas. El respeto, la convivencia y la libertad son principios fundamentales de una sociedad democrática y no pueden verse amenazados por actos de violencia o intimidación", ha expresado.

Por ello, ha trasladado su "solidaridad" a los representantes y miembros del PSOE de Ciudad Real.