La Policía Nacional desmantela tres puntos de venta de droga en Puertollano y detiene a cuatro personas, incluido un menor

La actuación de la Policía Nacional en dos operaciones contra el tráfico de drogas ha permitido detener en Puertollano (Ciudad Real) a cuatro personas, una de ellas menor de edad.

Los agentes han desmantelado tres puntos de venta e intervenido más de 6,5 kilos de marihuana, armas y medicamentos como morfina y fentanilo. Los detenidos son dos hombres y dos mujeres, y según informa la Policía Nacional, dos de ellos han ingresado en prisión por orden judicial.

El principal investigado es un hombre de 29 años que tenía cuatro requisitorias judiciales y que intentó, sin éxito, huir por los tejados durante el dispositivo policial. Los agentes lo localizaron oculto en una casa colindante.

Imagen de la droga encontrada en la operación policial de Puertollano. Policía Nacional

Tras recibir informaciones sobre la posible venta de drogas en dos domicilios, se inició la primera operación. Unas investigaciones que derivaron en una segunda operación en la que se descubrió una tercera plantación y punto de distribución en el barrio de las Mercedes.

En este sentido, la Policía Nacional ha indicado que el principal investigado adoptaba medidas de seguridad para evitar ser localizado, ya que tenía pendientes dos órdenes judiciales de detención e ingreso en prisión, además de otras dos de detención y presentación.

También ha detallado que cambiaba con frecuencia de domicilio y utilizaba zonas de difícil acceso para los vehículos policiales. Además, los agentes han asegurado que cultivaba marihuana en su vivienda, donde también almacenaba cocaína y trasladaba las sustancias a una calle próxima, donde su suegra, también detenida, se encargaba de abrir el punto de venta.

En los dos primeros registros, los agentes han intervenido 3.995 gramos de cogollos y plantas de marihuana en proceso de secado, preparados para su distribución, además de 895 euros en efectivo, un arma larga de aire comprimido con mira telescópica y munición, y un arma corta con munición.

En el tercer registro, realizado en el barrio de las Mercedes, ha permitido descubrir otra plantación de marihuana y decomisar 1.672,87 gramos de esta sustancia ya procesada y envasada para su venta.

En esta vivienda también se han intervenido básculas de precisión, machetes, 16 cartuchos de escopeta y numerosos medicamentos sujetos a prescripción médica, principalmente morfina y fentanilo, con los que presuntamente también traficaban los investigados.

Los cuatro detenidos, que contaban con antecedentes por diversos delitos, entre ellos tráfico de drogas, robos con violencia, lesiones y organización criminal, han pasado a disposición judicial.

En el dispositivo han participado agentes de la Brigada Local de Policía Judicial de Puertollano, la Unidad de Prevención y Reacción, la Unidad Aérea y la Unidad de Guías Caninos.