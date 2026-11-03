Ciudad Real quiere seguir los pasos de Toledo y convertirse en Ciudad Europea del Deporte en 2028

El pleno del Ayuntamiento de Ciudad Real ha aprobado por unanimidad este martes la presentación de la candidatura para ser reconocida como Ciudad Europea del Deporte 2028, una distinción que concede ACES Europe a las ciudades que destacan por su apuesta por el deporte como herramienta de salud, bienestar e inclusión social.

La candidatura pretende poner en valor el trabajo desarrollado en la ciudad tanto en el ámbito de las instalaciones y los servicios municipales como en el impulso al deporte base, el respaldo a los clubes y entidades deportivas y la organización de competiciones y eventos.

Ciudad Real cuenta con más de 60 clubes deportivos, más de 3.200 deportistas federados y cerca de 5.000 participantes en las escuelas deportivas municipales, que abarcan más de 40 modalidades. Además, en 2026 se celebrarán en total más de 182 eventos deportivos.

Asimismo, se quiere reconocer la implicación de los deportistas, clubes, federaciones, profesionales y entidades que contribuyen al desarrollo de la actividad deportiva en Ciudad Real, así como el papel del deporte en la promoción de hábitos de vida saludables y la convivencia.

Según han detallado desde el Ayuntamiento, el reconocimiento también supone una oportunidad para seguir impulsando la práctica deportiva entre la ciudadanía y reforzar la proyección de Ciudad Real como referente deportivo.

Ahora, se ha abierto una fase de evaluación por parte de ACES Europe, que incluirá la visita de una comisión encargada de analizar diferentes aspectos del municipio, como instalaciones deportivas, oferta de actividades, participación ciudadana y políticas de promoción del deporte.

Como informó EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, Toledo logró convertirse en Ciudad Europea del Deporte el pasado año 2025.

Modificación de crédito

Por otro lado, el pleno del Ayuntamiento de Ciudad Real ha aprobado una modificación de crédito por importe de más de seis millones de euros para varios fines.

Entre las partidas incluidas en el expediente destacan las destinadas a actuaciones en materia educativa, principalmente la climatización de los colegios públicos y la gratuidad de la Escuela Infantil Municipal La Granja.

Asimismo, se incluye el pago de intereses de demora correspondientes al Plan Corresponsables de los años 2022 y 2023, cuya liquidación ha sido solicitada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.