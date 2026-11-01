Aldea del Rey duplica su población para el Día de Los Santos: "Es un enorme impulso económico para los negocios"

"Es una de las festividades que más gente congrega en el pueblo". Noviembre vuelve a empezar celebrando a quienes ya no están, y desde Aldea del Rey, su alcalde, Cándido Barba, cuenta para EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha como este pequeño municipio de Ciudad Real ve duplicada su población con motivo del Día de Todos los Santos.

Con alrededor de 1.500 habitantes registrados en el censo, esta localidad ubicada en el corazón del campo de Calatrava, es testigo de cómo, en este día, sus calles se abarrotan de personas que vuelven a casa para reencontrarse con los suyos.

"Sabemos el arraigo que tiene la gente que vive fuera de su pueblo y que tiene a su madre, a su padre, a sus abuelos, o a algún familiar enterrado en el cementerio. Siempre regresan por estas fechas", cuenta Barba.

Interior del cementerio municipal de Aldea del Rey. Cedida

Cada 1 de noviembre, los cementerios de Castilla-La Mancha se engalanan de flores para conmemorar el Día de Todos Los Santos. Desde el Ayuntamiento de Aldea del Rey, su alcalde asegura que llevan "más de un mes" poniendo a punto el cementerio municipal para la celebración de este día y para que todo aquel que se acerque pueda ver un espacio "de encuentro y de recogimiento".

Durante estos días, Barba señala que un buen termómetro para medir el trasiego es fijarse en el pueblo. Con "todas las terrazas de los bares llenas" esta festividad religiosa se está convirtiendo también en un " enorme impulso económico".

"Había coches para montar poder vender", señala su alcalde, quien asegura que los negocios como las pastelerías y las panaderías están teniendo unos días muy buenos de ventas.

"Estamos hablando de más del doble de personas de lo que habitualmente viven en Aldea", asegura Barba recordando su reciente conversación con los dueños de la floristería del pueblo, quienes le decían que, para estos días, "entre ramos de flores y centros de flores han hecho más de 1.500" encargos.

A ese más de millar de pedidos, este alcalde le suma los arreglos florales que las propias familias traen de pueblos vecinos como Calzada de Calatrava, Almagro o incluso de Ciudad Real: "Estamos hablando de en torno a 2.500-3.000 ramos y centros de flores". Una cifra que reafirma el volumen de personas que acoge durante estas fechas este municipio.

Cementerio municipal de Aldea del Rey durante el Día de Todos los Santos. Cedida

Esta celebración consigue que el ambiente en este enclave de La Mancha sea "completamente distinto" al que están acostumbrados en la cotidianeidad: "En el medio rural todos sabemos cómo se está despoblando poco a poco y llega esta fiesta y el pueblo cambia totalmente", dice.

En Aldea del Rey las tradiciones se mantienen. El goteo constante de personas por el camposanto se ve traducido en el flujo de gente que evidencia que esta es una de las festividades "que más gente acarrea en el pueblo".

Aparte de ser una festividad religiosa, este alcalde señala su importancia al convertirse en "un punto de encuentro entre vecinos, familias, amigos y paisanos". Unos días de "hermanamiento vecinal y familiar" que permite que muchas de las familias y conocidos se reúnan y compartan tiempo.

Interior del cementerio municipal de Aldea del Rey. Cedida

En Aldea del Rey, la llegada del Día de Todos los Santos trae aromas que despiertan la memoria y endulzan la tradición. Entre las costumbres que pasan de generación en generación, las pastelerías vuelven a llenar sus escaparates con las típicas empanadas de cabello de ángel y los tradicionales mantecados.

Las empanadas, elaboradas a partir de una masa hecha de harina, manteca de cerdo, azúcar, huevos y, en ocasiones, vino o aguardiente, que envuelve un relleno de cabello de ángel, preparado a partir de la pulpa de la cidra, azúcar y limón.

Por su parte, los mantecados se confeccionan con ingredientes como harina, manteca de cerdo, azúcar y canela, a los que se pueden añadir otros aromas. Son dulces de elaboración tradicional que, con sus sabores y aromas, mantienen viva una costumbre muy arraigada y endulzan cada año la celebración de Todos los Santos.