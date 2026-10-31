Renfe cubrirá el trayecto Madrid-Ciudad Real-Puertollano con autobuses al menos hasta este miércoles

Renfe ha informado que el servicio para cubrir el trayecto entre Madrid, Ciudad Real y Puertollano se prestará "íntegramente" en autobús al menos hasta el miércoles de la próxima semana.

Con la línea de alta velocidad cortada por el grave accidente que ha costado la vida a 69 personas entre los municipios de Urda y Los Yébenes, en la provincia de Toledo, el operador ferroviario ha confirmado en un comunicado que dejará de prestar este servicio por vía convencional, como lo ha hecho de manera parcial en los últimos días y recurrirá en exclusiva al autobús este sábado 31 de octubre y los días 1, 2 y 3 de noviembre.

Esta nueva organización de servicios especiales por carretera implica que la duración del viaje se prolongue a 2 horas y media entre Madrid y Ciudad Real, y 30 minutos más en la conexión entre Ciudad Real y Puertollano.

En cuanto a los horarios, para los servicios Madrid-Ciudad Real-Puertollano se efectuarán salidas desde Madrid Puerta de Atocha a las 8:00, 10:30, 12:00, 14:00, 16:30, 18:00, 20:00 y 22:30 horas.

Respecto al trayecto Puertollano-Ciudad Real-Madrid se efectuarán salidas desde la estación puertollanera a las 4:45 (solo el martes día 3), 6:45, 8:15, 10:00, 12:00,15:30, 18:15 y 20:15 horas.

🔴 AVANT MADRID-CIUDAD REAL-PUERTOLLANO 🗓️ 31 de octubre, 1, 2 y 3 de noviembre. ➡️ Trenes desviados por vía convencional. 🚍 Servicios por carretera. 🔄 Transbordos en Ciudad Real para determinados trayectos con Puertollano. ⏱️ Madrid–Ciudad Real: viaje aproximado de 2h 30min. ℹ️ https://t.co/cMYWXJT9cG — Renfe (@Renfe) October 30, 2026

Madrid-Levante

Por otra parte, la compañía ha informado a través de las redes sociales que el corredor Madrid-Levante ya funciona con "normalidad" después de que un tren Ouigo se quedara parado en el interior de un túnel entre Aranjuez (Madrid) y Ontígola (Toledo).

Este fallo vino motivado por un enganchón con la catenaria que dejó sin electricidad al convoy, que tenía 454 pasajeros a bordo y cubría el trayecto Murcia-Valladolid.

El incidente afectó al tramo de vía comprendido entre Valdemoro (Madrid) y Villarrubia de Santiago (Toledo).