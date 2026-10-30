Los usuarios del Avant denuncian el "caos" entre Ciudad Real y Madrid: "No sabemos si vamos en tren o bus"

Los usuarios del AVE y Avant entre Ciudad Real, Puertollano y Madrid denuncian el "caos" que están viviendo estos días por los servicios alternativos habilitados tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo), que mantiene interrumpida la línea de alta velocidad.

La Plataforma de Usuarios de AVE y Avant de Ciudad Real y Puertollano asegura que los viajeros llegan a la estación sin saber si realizarán el trayecto en tren o en autobús ni qué criterio se está siguiendo para asignar un medio de transporte u otro.

En declaraciones a los medios, su portavoz, Pablo López, ha explicado que, pese a que Renfe anunció la continuidad de las conexiones por vía convencional entre Ciudad Real y Madrid, con servicios de enlace hasta Puertollano, la organización que se está encontrando este viernes "es bastante caótica".

Autobús alternativo para hacer el trayecto de Renfe. Cedida

"Nos encontramos con que la gente llega a la estación de Ciudad Real y o bien le montan en un tren o bien le montan en un autobús sin tampoco dar una explicación de cuál es el criterio para uno u otro", ha señalado López.

Plan alternativo

Como ejemplo, ha relatado que el primer servicio de la mañana salió de Ciudad Real pasadas las 5.00 horas y llegó a la estación de Atocha alrededor de las 8.00 horas, cumpliendo aproximadamente los tiempos previstos. Sin embargo, el segundo, que partió pasadas las 7.00 horas, se realizó en autobús.

"¿Con qué criterio? No lo entendemos", ha manifestado el portavoz de la plataforma, quien ha apuntado que aparentemente la decisión podría depender de un criterio personal del maquinista, aunque ha reconocido que desconocen los motivos.

Esta falta de previsión está ocasionando "muchísimos trastornos" a los viajeros, especialmente a quienes utilizan a diario estas conexiones para desplazarse a Madrid por motivos laborales. "La gente no tiene ninguna certeza de llegar al destino a tiempo", ha advertido López.

La plataforma también reclama conocer con antelación cómo se organizarán las conexiones mientras permanezca cortada la línea de alta velocidad. "De momento, tampoco conocemos la situación para la semana que viene. La gente no sabe a qué atenerse con tiempo", ha concluido.

Renfe mantiene este viernes un dispositivo especial para garantizar la movilidad entre Madrid, Ciudad Real y Puertollano después de la interrupción de la línea de alta velocidad provocada por el accidente ferroviario registrado en el kilómetro 118, entre Urda y Los Yébenes, en la provincia de Toledo, que ha dejado hasta el momento 69 fallecidos.

La compañía ha establecido que los trenes entre Madrid y Ciudad Real circulen por la vía convencional, con salidas y llegadas en Madrid-Atocha Cercanías. El tiempo de viaje previsto para este trayecto es de aproximadamente dos horas y media. En caso necesario, Renfe contempla también servicios por carretera.

En sentido Madrid-Ciudad Real se han programado ocho salidas desde Atocha Cercanías, a las 8.00, 10.30, 12.00, 14.00, 16.30, 18.00, 20.00 y 22.30 horas. Desde Ciudad Real hacia Madrid están previstas salidas a las 5.15, 7.15, 9.00, 11.00, 13.30, 15.00, 17.00, 19.30 y 21.00 horas.

Para conectar Ciudad Real y Puertollano, Renfe ha previsto salidas desde Ciudad Real a las 7.15, 8.45, 11.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.35 y 23.00 horas. En sentido contrario, los servicios partirán de Puertollano a las 4.45, 6.45, 8.15, 10.00, 12.00, 15.30, 18.15 y 20.15 horas.

En los desplazamientos completos entre Madrid y Puertollano, Renfe señala que, con carácter general, los viajeros deberán realizar un transbordo en Ciudad Real. El tramo entre Madrid y Ciudad Real se efectuará por la vía convencional, mientras que el trayecto entre Ciudad Real y Puertollano se realizará por alta velocidad, con una duración aproximada de 15 minutos.