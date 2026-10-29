Suspenden las actuaciones de la orquesta Panorama en Valdepeñas y Tarancón por el accidente de tren de Urda

Los ayuntamientos de Valdepeñas (Ciudad Real) y Tarancón (Cuenca) han informado de la suspensión de las actuaciones que la orquesta Panorama tenía programadas para este fin de semana como señal de luto por el accidente de tren que ha costado la vida al menos a 68 personas en Urda (Toledo).

Desde Valdepeñas, el Consistorio detalla la suspensión del show programado para este viernes, 30 de octubre, así como la cancelación de la retirada de invitaciones previstas para estos días y también la invalidación para las 8.000 invitaciones repartidas para el concierto.

En cuanto a Tarancón, la actuación estaba prevista para un día después, el sábado 31.

Valdepeñas también ha señalado que quedan suspendidas las actividades infantiles, mercado joven y el concierto de la orquesta Benidorm, enmarcados dentro de los actos organizados por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para celebrar el 50º aniversario de la Transición.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Valdepeñas ha aplazado otras actividades previstas desde el día de hoy, como las culturales y las rutas turísticas para conmemorar el Día de Todos los Santos, y las actividades de Halloween.

Concretamente, las rutas previstas para miércoles y jueves se posponen a los días 5 y 6 de noviembre, mientras que la visita a la Casa de los Izarra se traslada al próximo fin de semana, los días 7 y 8 de noviembre.

Además, el pasaje del terror ‘Infernus Town’ tendrá lugar el sábado, 7 de noviembre, a la hora que estaba previsto, y el pasaje ‘Infernus Town’ sin sustos, ha sido aplazado al domingo 8, a la hora prevista inicialmente.