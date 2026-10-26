El PSOE pide explicaciones por la presunta fiesta de una concejala del PP en la piscina municipal de Miguelturra

El Grupo Municipal Socialista de Miguelturra ha exigido al alcalde de la localidad, Luis Ramón Mohíno (PP), que aclare en qué condiciones se utilizaron las instalaciones de la piscina municipal para celebrar, el pasado 26 de septiembre, una presunta fiesta de cumpleaños de una concejala de su partido.

Según el PSOE, a la celebración habrían asistido el propio regidor, miembros del equipo de Gobierno, familiares y amigos.

En este sentido, han pedido que el Ayuntamiento haga pública la autorización que presuntamente permitió celebrar el evento fuera de la temporada de baño.

La denuncia socialista se apoya en un informe jurídico, otro técnico y el pliego de condiciones del servicio de la piscina municipal y de la gestión de su cafetería, bar y restaurante.

Según la documentación examinada por el grupo municipal, el horario de atención al público de ambos espacios está fijado para la temporada de baño, entre el 16 de junio y el 31 de agosto, y cualquier ampliación del calendario o modificación horaria requiere autorización expresa del Ayuntamiento.

Los socialistas reclaman el documento oficial que acredite el permiso municipal para modificar esos horarios y celebrar la fiesta, con su correspondiente registro de entrada.

El PSOE ha adelantado que, en caso de que se confirmase que las instalaciones se han utilizado al margen de las condiciones establecidas, reclamará explicaciones y responsabilidades políticas.