El alcalde de Puertollano afirma que su renuncia al Congreso es "personal" y el PSOE asegura que Génova lo "ha quitado"

El alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz, ha ratificado este lunes que su negativa a ir de número cuatro en las listas del Partido Popular al Congreso por Ciudad Real ha sido una "decisión personal" y por tanto, ha descartado cualquier imposición de la dirección de su formación.

"A mí Génova no me ha echado de ningún sitio. Todo lo contrario. El Partido Popular me propuso para formar parte de la candidatura al Congreso", ha manifestado en una rueda de prensa acompañado del presidente provincial del PP, Miguel Ángel Valverde, y de la secretaria general del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo.

Ruiz ha recalcado que la ciudad es su máxima prioridad: "Que nadie tenga ninguna duda. Tenemos alcalde para rato". Sobre su imputación por un presunto acoso laboral a una trabajadora municipal, el regidor ha defendido su derecho a la presunción de inocencia y ha manifestado su colaboración con la justicia.

Por otro lado ha acusado a los dirigentes socialistas de intentar convertir la investigación en una condena pública anticipada. Tanto Miguel Ángel Valverde como Carolina Agudo han respaldado la decisión de Ruiz y han asegurado que su muestra de compromiso con Puertollano es bien vista desde Génova.

Críticas del PSOE

La eurodiputada del PSOE, Cristina Maestre, ha criticado que la "hipocresía, la inconsistencia, la incoherencia y el cinismo" del PP al atribuir la renuncia de Miguel Ángel Ruiz a su imputación por acoso laboral. "Han metido la pata", ha considerado.

Para Maestre, Génova "ha quitado" de las listas a Ruiz por su situación judicial, ya que en un primer momento consideró como buena su candidatura en las listas.

La socialista ha instado al alcalde de Puertollano a que evite "excusas insostenibles" porque otros regidores como Carlos Velázquez sí han mostrado su intención de compatibilizar la Cámara Baja con su actividad municipal.