El PSOE asegura que Génova "ha echado" al alcalde de Puertollano de la lista del PP al Congreso "por su imputación"

El secretario general del PSOE de Puertollano, Miguel Ángel Caballero, y la portavoz del PSOE provincial, Cristina López, han asegurado que la dirección del PP en Génova "ha echado" al alcalde puertollanense, Miguel Ángel Ruiz, de la lista al Congreso "por su imputación en un proceso judicial por un presunto caso de acoso laboral a una funcionaria del Ayuntamiento".

Así lo han valorado los socialistas después de que, como ha informado EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, Ruiz haya comunicado su renuncia a ser número cuatro del PP al Congreso por Ciudad Real de cara al 29-N para "centrarse en la Alcaldía de Puertollano".

Caballero y López han acusado al regidor de "engañar a la ciudadanía" al presentar el paso atrás como una renuncia. "Que no engañe a la ciudadanía vistiéndolo con un falso compromiso con Puertollano porque realmente le pirran los cargos", ha expresado.

Los socialistas han recordado que el PP provincial anunció el viernes la candidatura de Ruiz al Congreso y el propio alcalde confirmó su presencia en la lista. Sin embargo, según los socialistas, el sábado "alguien en Génova se dio cuenta de que el regidor tiene un procedimiento judicial abierto en el que figura como investigado y por el que debe declarar el 25 de noviembre, al igual que su teniente de alcalde y el concejal de Deportes".

"El PP no quiere un nuevo caso como el de Algeciras ni un nuevo Móstoles. El tiempo pone a cada uno en su lugar. Llegó como independiente diciendo que no iba a hacerse rico en política y, tras asumir la vicepresidencia de la Diputación y aspirar a un cargo en el Congreso, sueña mucho con los cargos", han criticado.

"Ciudadanos de segunda"

López ha pedido a Ruiz que "deje de contar milongas y diga la verdad". Y ha cuestionado que "si no sirve para ir en unas listas al Congreso, ¿por qué al PP sí le vale para seguir como alcalde de Puertollano?".

"¿Estamos hablando de ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda? Si una persona está imputada y no vale para ir en las listas al Congreso, no puede seguir en su cargo ni un minuto más", ha afirmado.

Además, sobre si los estatutos del PP podrían impedir que Ruiz fuera candidato en caso de apertura de juicio oral, López ha indicado que el PSOE aún no ha estudiado esa cuestión porque está "centrado en el 29-N".

"Una persona imputada por acosar laboralmente a una mujer no puede representar al PP ni a ningún partido en ningún municipio. Ruiz no puede seguir representando ni un minuto más a Puertollano porque está dejando la imagen de la ciudad por los suelos", ha sentenciado.

"Debilidad de Núñez"

Por su parte, el portavoz de Empleo y Agricultura del grupo socialista en las Cortes regionales, Antonio Sánchez Requena, ha señalado que la "debilidad" del presidente del PP, Paco Núñez, se refleja en la situación del alcalde de Puertollano.

Sánchez Requena ha cuestionado que "no sea válido para formar parte del Congreso de los Diputados, según el criterio de Feijóo, pero sí lo sea para Paco Núñez como candidato y alcalde de la ciudad".

"Esta contradicción evidencia una vez más la fragilidad del liderazgo de Núñez, que necesita agarrarse siempre a un clavo ardiendo para mantener los equilibrios de poder en un Partido Popular de Castilla-La Mancha que no lo apoya", ha afirmado.

Asimismo, ha asegurado que Núñez "no tiene ni siquiera el cariño de sus afiliados", ya que hay encuestas que dicen que incluso posibles votantes del Partido Popular prefieren que Emiliano García-Page continúe como presidente de Castilla-La Mancha.