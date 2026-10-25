El alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz, renuncia a la lista del PP al Congreso: "Mi prioridad es la Alcaldía"

El alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz, ha decidido rechazar la propuesta del Partido Popular para ocupar el cuarto puesto de la lista al Congreso por Ciudad Real de cara a las elecciones generales para continuar centrado plenamente en la Alcaldía.

Ruiz ha tomado la decisión, convencido de que su "responsabilidad" está en Puertollano, al frente de "los proyectos y las actuaciones que necesita la ciudad y junto a los vecinos que depositaron su confianza en él".

El regidor ha agradecido la confianza de los presidentes nacional, regional y provincial del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, Paco Núñez y Miguel Ángel Valverde, respectivamente, por proponerlo para la candidatura.

"Mi voluntad, después de haberlo sopesado estos días, es seguir trabajando al frente de la Alcaldía sin distracciones, con la misma dedicación y entrega desde el primer día de mandato. Estamos cambiando Puertollano y ese cambio precisa ahora toda mi atención", ha afirmado.

Asimismo, ha afirmado que la decisión también está tomada "para que nadie tenga dudas ni se utilice el mensaje que abandonaría Puertollano si saliera elegido diputado".

"Mi sitio, hoy por hoy, está aquí: a pie de calle, atendiendo el día a día de nuestro pueblo y cumpliendo la palabra dada a quienes depositaron su confianza en mí para liderar el Gobierno municipal", ha expresado.

"Cumplir su palabra"

Ruiz ha asegurado que su prioridad es "cumplir la palabra" dada y responder con hechos la confianza recibida en las urnas.

"Quiero dedicar todo mi tiempo, mi esfuerzo y mi capacidad a Puertollano. Tenemos mucho trabajo por delante, proyectos importantes que culminar y oportunidades que aprovechar. Mi responsabilidad es seguir al frente de este Ayuntamiento y dar lo mejor de mí para que nuestra ciudad tenga el futuro que merece", ha indicado.

Por ello, ha abogado por "seguir trabajando con la misma lealtad y determinación para mejorar Puertollano y contribuir al desarrollo de la provincia".

"Mi compromiso con Puertollano es total. La palabra que di a mis vecinos está por encima de cualquier otra consideración. Voy a seguir dejándome la piel por esta ciudad, con la misma ilusión y las mismas ganas. Sigamos soñando juntos", ha sentenciado.