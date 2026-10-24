De las grullas que regresan a Las Tablas al pozo de la Motilla del Azuer, ofrece paisajes singulares, arquitectura y planes culturales para toda la familia.

Daimiel, una perfecta escapada otoñal de fin de semana en el centro de España: naturaleza, historia y cultura

Daimiel vuelve a convertirse en un paisaje de cuento. Situado en plena llanura de Ciudad Real, esta localidad es testigo de cómo el otoño tiñe de calidez el entorno mientras observa cómo las hojas de color ocre alfombran sus calles.

Con una estampa de postal y a tan solo dos horas de Madrid y a una hora y media de Toledo, Daimiel destaca como la escapada otoñal perfecta en la que poder disfrutar de una combinación entre enclaves naturales únicos, patrimonio histórico, así como un amplio abanico de actividades culturales, y ofertas de alojamiento y restauración.

Este municipio cuenta con uno de esos parajes que lo convierten en un lugar excepcional. El Parque Nacional de Las Tablas, un humedal único en Europa y el último representante de un ecosistema conocido como tablas fluviales, se consolida cada invierno como el punto de referencia para centenares de aves migratorias desde el norte del continente hasta el sur.

Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel. Turismo Daimiel

Reconocido a nivel europeo como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), este enclave permite observar un espectáculo natural sublime. Las grullas, aves esbeltas de color gris ceniza, regresan a Las Tablas al caer el sol, protagonizando una de las imágenes más llamativas y reconocidas, y convirtiéndose en un símbolo.

Para los amantes de la fotografía y de las aves, la laguna de Navaseca es el escenario perfecto para capturar su esencia y llenar el carrete de instantáneas mágicas que permiten observar la avifauna.

Información práctica Entrada libre y gratuita

Visita a pie

Itinerarios Isla del Pan – 2.000 metros

Laguna Permanente – 800 metros

Torre de Prado Ancho – 1.500 metros

Recomendación de visitas guiadas Destinos Manchegos Destinosmanchegos.com

Telf.: 926 850 371 Caminos del Guadiana Ecoturismo Caminosdelguadiana.es

Telf.: 660 045 430

Visitar Daimiel es toparse con puertas abiertas al pasado. A escasos minutos del centro urbano, el yacimiento arqueológico de Motilla del Azuer permite retroceder 4.000 años atrás a través de uno de los tesoros prehistóricos más asombrosos de España.

Motilla del Azuer. Turismo Daimiel

Referente de la arqueología y de la prehistoria a nivel universal, la Motilla del Azuer está considerada como el mejor exponente de la Cultura de las Motillas. Un paseo por sus laberínticos pasillos de piedra permite descubrir los secretos de una civilización milenaria.

Además, el recinto custodia un elemento excepcional: en el interior está el pozo más antiguo del que se tiene registro en la península ibérica.

Compra de entradas Para visitar el yacimiento arqueológico de Motilla del Azuer hay que adquirir la entrada previamente en Motilladelazuer.es

Guardianes de sus raíces, los daimieleños cuentan con el Museo Comarcal. Recorrer sus salas es adentrarse en la España prehistórica, en la de los íberos y romanos pasando por la hispanomusulmana hasta llegar a la renacentista y a la tradicional manchega.

En el interior del museo también se puede ver el arte de quienes nacieron y se criaron en la tierra. La pintura de Juan D’Opazo, la colección de cerámica -y una de las más importantes de España- de Vicente Carranza, o los trabajos del arquitecto Miguel Fisac.

Museo Comarcal de Daimiel. Turismo Daimiel

Miguel Fisac (1913-2006) fue el daimieleño que revolucionó la arquitectura española de los años 50 y 60. Su huella, marcada por un estilo singular, se descubre en el propio Museo Comarcal, en el Centro del Agua o en el edificio de viviendas del Parterre -donde utilizó el hormigón flexible, una de sus patentes más conocidas-.

El agua es el elemento que enlaza la visita a Daimiel, y el Centro del Agua-Savia es una visita indispensable. Este espacio permite acercarse a la importancia del agua en la localidad, un componente que ha condicionado el paisaje y favorecido el asentamiento de distintas comunidades a lo largo de la historia.

Centro Agua-Savia. Turismo Daimiel

Siglos de historia y estilos arquitectónicos se reúnen en cada una de las iglesias y ermitas que visten las calles de Daimiel. Con gran riqueza y extenso legado espiritual, la iglesia gótica de Santa María La Mayor de finales del s. XIV, es el edificio más antiguo del municipio.

En una ruta por el patrimonio religioso, la iglesia de San Pedro Apóstol, la iglesia de la Paz, la ermita de San Roque, la ermita del Cristo de la Luz y la ermita de San Isidro forman una lista de lugares indispensables.

Iglesia de San Pedro. Turismo Daimiel

Durante el recorrido por los templos, la Plaza de España de Daimiel es un alto en el camino para descansar. Claro ejemplo de cómo era una plaza popular manchega, esta plaza es el lugar de encuentro de sus habitantes y un punto perfecto para disfrutar de la gastronomía de la zona.

Muy cerca, el Parterre, creado en torno al 1891, es el sitio perfecto para un descanso rodeado de naturaleza y arte. Entre ejemplares centenarios como olmos y acacias del Japón, visitantes y vecinos disfrutan al aire libre de conjuntos escultóricos como ‘Los niños de las bolas’, o la fuente La Manola, elemento patrimonial de la ciudad que representa a la diosa Fortuna.

Los jardines de San Pedro y el Parque del Carmen se suman a la extensa lista. Mientras los jardines están diseñados por macizos de planta de temporada y arbustos, el Parque se caracteriza por ser uno de los más antiguos y extensos de Daimiel.

Plaza de España. Turismo Daimiel

Por si fuera poco, Daimiel presenta una amplia y variada oferta cultural llena de obras de teatro para todos los grupos de edad, desde los adultos y jóvenes hasta un público infantil y familiar.

Este otoño la música juega un papel importante y especial. La Banda Municipal cumple su 150 aniversario y para conmemorarlo, se han programado diversas actuaciones a lo largo del año. En el mes de noviembre se podrá disfrutar del Concierto de Santa Cecilia y conciertos didácticos de Navidad, con el objetivo de acercar la música a los más pequeños y a sus familias.

Como plan familiar, la Casa de la Cultura y el espacio cultural El Casino de la Armonía albergan exposiciones para todas las edades. De octubre a noviembre se celebrarán las IX Jornadas de Historia de Daimiel y el fin de semana del 13 al 15 de noviembre tendrá lugar el Pueblo de Brujas, una aventura de tres días organizada por la Asociación Turística Tablas de Daimiel.

Cuna de artistas, Daimiel sigue apostando por hacer florecer el arte. Por ello, celebrará el XXXI Certamen Nacional de Pintura 'Ciudad de Daimiel' con las inscripciones abiertas desde el 13 de octubre.

Centro Agua-Savia. Turismo Daimiel

Naturaleza, historia, arquitectura y cultura convierten a Daimiel en un destino que invita a bajar el ritmo, recorrer sus calles, adentrarse en sus paisajes y dejarse sorprender por un destino donde el pasado y la naturaleza están muy presentes.

Este municipio cuenta con más de una decena de restaurantes que permiten acercarse a la gastronomía de la tierra y cerca de una veintena de establecimientos de alojamiento, entre casas rurales, hoteles, apartamentos turísticos y viviendas de uso turístico.

Una oferta variada que permite adaptar la estancia a diferentes estilos de viaje, desde una escapada en pareja hasta unos días de desconexión en familia.