Venden una casa rural reformada y con licencia en vigor de 103 m2: pozo propio, lista para vivir y cerca del AVE

Castilla-La Mancha es uno de los destinos de referencia del turismo rural. La región batió este pasado mes de julio su récord histórico en el sector al registrar más de 50.700 viajeros y 126.675 pernoctaciones, un 7 % más que el año anterior.

La provincia de Ciudad Real esconde una oportunidad para inversores interesados en este mercado. El portal especializado Aldeas Abandonadas ha puesto a la venta una casa rural con licencia oficial de turismo rural en vigor y la categoría de tres estrellas verdes sobre cinco, que se traduce en un nivel medio-alto de confort y calidad, por un precio de 135.000 euros.

Esta vivienda de 103 metros cuadrados cuenta con tres habitaciones, salón independiente, cocina, terraza y un solárium en la parte superior de 20 m² reforzada para poder albergar el peso técnico de un jacuzzi o bañera de hidromasaje.

Fachada exterior de la casa. Aldeas Abandonadas

El inmueble ha sido reformado íntegramente, al igual que las instalaciones de electricidad y fontanería. Las habitaciones están equipadas con aire acondicionado, calefacción y tomas de red y conexión wifi.

Además, equipa un pozo propio con sistema de extracción y filtrado de agua. Todo el mobiliario de la vivienda se incluye en el precio.

Cocina de la casa. Aldeas Abandonadas

Se sitúa a aproximadamente 30 kilómetros de Ciudad Real capital y a 15 de Puertollano, lo que facilita el acceso directo a la red ferroviaria de Alta Velocidad Española (AVE).

Según detalla el anuncio, el alojamiento rural "cuenta con una cartera de clientes consolidada y balance de ingresos demostrable", lo que convierte a esta vivienda en una excelente oportunidad tanto para negocio como para uso residencial.