La alcaldesa socialista de Corral de Calatrava (Ciudad Real), Rosa Suñé, dimite de su cargo "por motivos de salud"

La alcaldesa del PSOE de Corral de Calatrava (Ciudad Real), Rosa Suñé, ha presentado su dimisión al frente del Ayuntamiento al no poder seguir ejerciendo sus funciones "por un reciente diagnóstico médico".

Así lo ha comunicado en un pleno extraordinario celebrado este mismo jueves, donde ha afirmado que se trata de "una decisión muy dolorosa".

"Hace ya un tiempo que me cuesta asumir mis responsabilidades y mis funciones como alcaldesa por un continuo cansancio, un problema de salud que me diagnosticaron el pasado 19 de marzo. Siendo consciente de que debo cuidarme y no puedo ejercer mi cargo, presento mi dimisión como alcaldesa, manteniendo mi condición de concejala", ha afirmado.

Compromiso "intacto"

La regidora ha dejado claro que su prioridad ahora mismo es recuperarse y ha afirmado que su compromiso con el municipio "sigue intacto". "Aunque estaré un tiempo apartada de la vida pública para mi recuperación, me encantaría poder llegar a 2027 como concejala", ha indicado.

Durante su discurso, ha tenido palabras de reconocimiento para todas las personas que la han acompañado estos años: el equipo de Gobierno, la oposición y los trabajadores municipales, así como asociaciones, hermandades, clubes deportivos, empresas locales y vecinos del municipio.