El PSOE de Albacete llora la muerte de Rita Moraga, arquitecta del Estado del Bienestar en la región

La Agrupación Municipal del PSOE de Albacete ha informado del fallecimiento de Rita Moraga, histórica integrante del partido en la ciudad que señalan como "una de las figuras imprescindibles en la construcción del socialismo y del Estado del Bienestar en nuestra ciudad y en Castilla-La Mancha".

Trabajadora social de formación, los socialistas señalan que basó su trayectoria política en "la defensa de la justicia social y la igualdad".

De hecho, destacan que en los albores de la democracia, asumió la Secretaría General del PSOE en la ciudad de Albacete, convirtiéndose en la primera mujer en desempeñar esta responsabilidad. Desde este puesto, señalan que "impulsó con determinación la participación y el liderazgo de las mujeres dentro de nuestra organización".

Su "compromiso con lo público" pronto cristalizó en su primer cargo institucional al volver a ser pionera en enero de 1983 como primera directora general de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y "contribuyendo a sentar las bases de los servicios sociales públicos en la región", recuerdan desde el PSOE.

Parlamentaria

A partir de aquí abrió una nueva etapa como parlamentaria por Albacete, primero como diputada en las Cortes de Castilla-La Mancha (1987-1989), y posteriormente dando el salto al Congreso de los Diputados y en el Senado (1989-1996). En ambas cámaras desarrolló su actividad parlamentaria en comisiones como la de Sanidad y Asuntos Sociales y la Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo.

"Rita Moraga fue una mujer de convicciones firmes y una profunda humanidad, que entendió la política como una herramienta útil para mejorar la vida de la gente, especialmente de quienes más lo necesitaban", ha defendido el secretario general de la Agrupación Local del PSOE de Albacete, Emilio Sáez.

Además, Sáez ha señalado que "su entrega, su coherencia y su impulso al feminismo y a los servicios públicos forman parte ya de la memoria colectiva de la militancia socialista y de la historia democrática de Albacete".

El funeral en memoria de Rita Moraga tendrá lugar este lunes en el Cementerio Municipal de Albacete, lugar en el que ha quedado instalada su capilla ardiente.