Luto en el fútbol de Albacete por la muerte de Rafael Candel, el presidente que diseñó el mítico 'Queso Mecánico'

El Albacete Balompié ha informado este jueves del fallecimiento de Rafael Candel, actual presidente de Honor de la entidad y máximo dirigente del club en dos etapas, la primera de ellas como arquitecto del mítico 'Queso Mecánico' que logró el histórico ascenso a Primera División.

El club albaceteño ha asegurado en un comunicado que Candel, que el próximo 25 de diciembre habría cumplido 79 años, ha fallecido a causa de una enfermedad "dejando un vacío enorme, imborrable e imposible de superar".

No en vano, considera que "bajo su presidencia cambió absolutamente la historia de nuestro club" al dar la vuelta a "la forma de entender el Alba de su gente" y "construir el club que hoy conocemos".

"Nuestra afición se queda huérfana" Declaración institucional de Víctor Varela, Vicepresidente del Albacete Balompié, tras el triste fallecimiento de Rafa Candel, Presidente de Honor y figura clave en la historia del Alba. Descansa en Paz, PRESIDENTE. https://t.co/OEYIxAsBan — Albacete Balompié 🤍 (@AlbaceteBPSAD) November 26, 2026

El Albacete recuerda que existe "un antes y un después" del mes de abril de 1988, mes en el que Candel, empresario de éxito en la ciudad, se hizo cargo del equipo en Segunda División. Bajo su prisma "futbolístico y empresarial", destacan que fue capaz de cambiar el rumbo del club en tan solo cuatro años, al pasar de estar coqueteando con el descenso a Tercera División en la temporada 1988-1989, ascender a Segunda en el siguiente curso ya con Benito Floro en el banquillo y sellar el histórico salto a Primera División el 9 de junio de 1991.

Entre su legado, que no solo fue deportivo, también destacan la construcción de la Ciudad Deportiva, una instalación que supone "el presente y futuro" del club.

Segunda etapa

Tras dejar la entidad en 1993 para centrarse en su actividad profesional, regresó a la presidencia en 2009, momento en el que "entendió que el club lo necesitaba nuevamente", hasta 2013.

"Pero, por encima de todos sus logros, perdurará el recuerdo de su extraordinaria calidad humana, de su cercanía y de su amor incondicional por el Albacete Balompié", destaca el club, que aprovecha para "trasladar su más sentido pésame a su esposa, hijos, nietos, familiares y amigos, acompañándoles en estos momentos de inmenso dolor".

El Albacete también ha informado que decretará tres días de luto institucional y, respetando los deseos de su familia, organizará los actos de despedida y homenaje "que merece quien tanto dio a nuestro club".

Pésames

Entre las muestras de condolencia, el Real Madrid ha emitido un comunicado por la muerte de quien consideran "presidente histórico" del Albacete Balompié.

"El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a sus familiares, a su club y a todos sus seres queridos", ha expresado el club merengue, que destaca que "durante su trayectoria, logró que el Albacete Balompié jugara por primera vez en su historia en la Primera División del fútbol español".

"Descanse en paz", termina el comunicado del club madrileño.

Bajo su presidencia, junto a Benito Floro, Rafael Candel llevó por primera vez al Albacete Balompié a Primera División, haciendo historia y protagonizando la época dorada del club. Su legado permanecerá siempre en la memoria del albacetismo. Mi más sentido pésame a familiares y seres queridos. — Emiliano García-Page (@garciapage) November 26, 2026

Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha expresado a través de su cuenta en la red social X que "su legado permanecerá siempre en la memoria del albacetismo".

"Bajo su presidencia, junto a Benito Floro, Rafael Candel llevó por primera vez al Albacete Balompié a Primera División, haciendo historia y protagonizando la época dorada del club", recuerda Page, quien finaliza dedicando su "más sentido pésame a familiares y seres queridos".