El nombre de José Ramón Conesa ha circulado como la pólvora este miércoles 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, por su propuesta de "fusilar" a todo aquel que mate a su pareja, independientemente del sexo.

Este concejal del Ayuntamiento de Albacete, lanzaba este razonamiento en el pleno municipal en el que se debatía la aprobación de una declaración institucional con motivo de este 25-N.

Al mismo tiempo que exponía una propuesta que sorprendía a la mayoría de sus compañeros en el plenario, renegaba del término "violencia de género" ya que, a su juicio, "no por el hecho de ser hombre, se es asesino".

Eso sí, reconocía que desde que existen estadísticas, en España han sido asesinados 119 hombres y 1.387 mujeres por sus parejas, una proporción de 12 a 1 que demuestra que "hay que proteger más a las mujeres".

José Ramón Conesa ha llevado a cabo esta intervención, como todas las que protagoniza desde agosto de 2024, en su condición de concejal no adscrito. En aquel verano, el partido por el que había concurrido como candidato a la Alcaldía apenas un año antes, Vox, le expulsaba junto a otros dos ediles por no seguir las consignas internas y facilitar con su abstención la aprobación del presupuesto presentado por el equipo de Manuel Serrano, alcalde del PP que había ganado las elecciones pero se había quedado en minoría.

Pese a las presiones del partido de Abascal, ni Conesa ni sus otros dos compañeros, Leticia Alejandra Martínez y José Bernabé Cotillas, dejaron su acta de concejal, por lo que la presencia de Vox en el Consistorio albaceteño quedaba reducido a una única concejala, Lorena González.

Más de dos años después, la herida abierta entre Conesa y su antiguo partido continúa abierta. Así se desprende de su polémica intervención en la que también marcaba distancias con el argumento tantas veces utilizado por Vox de que la violencia de género está íntimamente ligada a la inmigración: "Da igual que la violencia la haga un español, un marroquí, un pakistaní o un guatemalteco. El problema no es blindar las fronteras, el problema está en castigar de verdad a los asesinos", señalaba.

Formación médica

Pero antes de dar el salto a la política municipal, Conesa era conocido en Albacete por su labor como cardiólogo.

Hijo de un médico rural que ejercía en El Salobral, una pedanía a 14 kilómetros de Albacete capital, siguió la tradición familiar licenciándose en Medicina y Cirugía por la Universidad de La Laguna en 1988. A estos estudios universitarios le siguieron la residencia en Cardiología en el Instituto Ignacio Chávez de México, y una estancia en Estados Unidos.

Posteriormente, regresaría a Albacete, donde formó una familia, tuvo tres hijos y desde hace más de un cuarto de siglo trabaja en la Clínica Quirón. Además, es responsable de la unidad Heart Check, dedicada a chequeos cardiológicos y deportivos al más alto nivel, en la Clínica del Rosario.

Cuando le preguntan por sus aficiones, siempre habla de caza y tauromaquia además de política, una disciplina en la que decidía enrolarse en las últimas elecciones municipales para defender "la propiedad privada, la libertad de comercio y la libre competencia", según reconocía en unas declaraciones al diario encastillalamancha.es.

Sin embargo, su trayectoria en el partido de Abascal apenas duró un año. Las diferencias en torno al primer presupuesto de Manuel Serrano como alcalde tensaron la cuerda hasta el punto de romperla. A partir de ese momento, tanto Conesa como sus dos compañeros 'díscolos' han sido la muleta en la que el alcalde del PP se ha sustentado para sacar adelante sus principales propuestas.

Sánchez, persona non grata

Pese a estas diferencias, en estos más de dos años, Conesa y Vox han encontrado algún que otro punto de encuentro.

El más sonado tuvo lugar hace justamente un año. El 27 de noviembre de 2025, el concejal nos adscrito presentaba una moción en el Ayuntamiento de Albacete en la que pedía la declaración de Pedro Sánchez como persona non grata y exigía su dimisión.

Conesa aseguraba en su defensa de la propuesta que el Gobierno de España "se ha convertido en estos siete años en el más corrupto de la historia" tras forjarse con "pactos contra natura" apoyados "por todos aquellos que quieren destruir España, como los herederos de ETA, que ahora se llaman Bildu, o los separatistas de izquierdas".

"Sánchez tiene imputado a todo su entorno más cercano y cada vez está más acorralado por la justicia", apostillaba.

Unos argumentos que convencieron tanto al PP como a su antiguo partido, que votaron a favor y permitieron que la iniciativa fuese aprobada con los votos en contra de PSOE y Unidas Podemos.

Aquel día, la portavoz de Vox, Lorena González, justificaba el alineamiento con su antiguo compañero en tres motivos: "Los numerosos casos de corrupción, por aliarse con traidores a España y hacer de la mentira y el engaño su principal bandera política".

Un terreno común por el que no suele transitar José Luis Conesa, el verso suelto de la derecha más dura de Albacete.