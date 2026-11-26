El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha presentado este jueves la programación de la Navidad Cultural 2026/2027, una propuesta abierta, diversa y dirigida a todos los públicos que busca llevar la ilusión y las actividades navideñas a todos los barrios y pedanías de la ciudad. Se trata, según ha explicado, de una iniciativa muy esperada y con gran acogida ciudadana, que el pasado año reunió a más de 700.000 personas.

Serrano ha destacado que la Navidad en Albacete "transforma el ritmo de sus calles, recupera costumbres y tradiciones y favorece el encuentro entre familiares y amigos, además de recibir a quienes regresan a casa o eligen la ciudad para disfrutar de estas fechas" y ha explicado que el Ayuntamiento tiene la responsabilidad de preparar una fiesta "que esté a la altura de la ilusión con la que se espera y que permita participar al mayor número de personas", destacando que esta nueva edición supone un paso adelante en "calidad, variedad y presencia en el conjunto del municipio".

También ha afirmado que uno de los principales objetivos de esta edición será "reforzar la descentralización cultural para que la Navidad se viva en todos los rincones de Albacete", asegurando que, además de los grandes escenarios y espacios emblemáticos de la ciudad, los barrios y las pedanías tendrán un papel destacado porque "el derecho a participar en la vida cultural de Albacete debe tener el mismo valor en todo nuestro término municipal".

La Navidad Cultural ofrecerá propuestas gratuitas para todas las edades y buscará dinamizar la actividad económica y social de Albacete, animando a vecinos y visitantes a disfrutar de sus calles, comercios y establecimientos hosteleros durante las fiestas.

Más de 400 actividades

La concejala de Cultura, Elena Serrallé, ha presentado una programación navideña que llevará música, teatro, danza, cine y actividades familiares a toda la ciudad y sus nueve pedanías. Las fiestas arrancarán con dos encendidos: el 27 de noviembre, a las 19:00 horas, en la Plaza del Altozano, con la participación de asociaciones infantiles y agrupaciones musicales locales; y el día 28, con el estreno del encendido de la Feria, que incluirá un desfile de espectáculos de luz y animación desde el Ayuntamiento hasta el Pincho, donde se iluminará el recinto en torno a las 20:00 horas.

La Plaza del Altozano acogerá conciertos, villancicos y actividades tradicionales, con actuaciones destacadas de Hakuna Group Music (12 de diciembre) e Íñigo Quintero durante las precampanadas del día 30. La programación incluirá también el Encuentro de Aguilanderos, rondas navideñas, el Mercado de Navidad y la Muestra de Artesanía, además de conciertos y pasacalles en distintos puntos de la ciudad.

La programación navideña incluirá el estreno de la cabalgata de Papá Noel, el 19 de diciembre, que recorrerá el centro hasta el Recinto Ferial, donde los más pequeños podrán visitar su fábrica de juguetes, oficina de correos y casa del árbol, además de disfrutar de espectáculos infantiles, música y actuaciones familiares durante todas las fiestas. Asimismo, el Parque de Los Jardinillos acogerá el espectáculo gratuito de luces 'Lucidum: Natividad y Fábula', del 17 de diciembre al 4 de enero, y la Puerta de Hierros será escenario, del 2 al 4 de enero, del videomapping 'El misterio del cuarto rey'.

La programación estrenará los días 26 y 27 de diciembre los espectáculos 'La Fuente de los Deseos', en la rotonda de la carretera de Madrid, y 'El Patio de las Estrellas', en la Posada del Rosario. Además, los días 2 y 3 de enero, el parque Abelardo Sánchez acogerá por primera vez un Belén Viviente con más de sesenta artistas y figurantes.

El Teatro Circo ofrecerá una amplia programación de música, teatro y danza, con conciertos de la Banda Sinfónica Municipal y 'El Mesías' de Händel, la Gala de Navidad para Mayores y espectáculos como 'El club de los poetas muertos' y 'Sísifos'. En enero llegarán el musical familiar 'Hansel y Gretel', Israel Fernández y 'En el corazón del sueño', dedicado a Federico García Lorca.

Por su parte, el Museo Municipal acogerá una exposición de belenes de Juan Ramírez de Lucas, una muestra fotográfica de La Tribuna y 'Letras navideñas', además del Pregón de Navidad, el 15 de diciembre, y el concurso 'Belenes en Casa'. La Catedral de San Juan Bautista ofrecerá el concierto 'Un canto de luz', el videomapping 'Memoria', del 28 al 30 de diciembre, y el Concierto de Año Nuevo de órgano, mientras que el Teatro de la Paz acogerá la 'Zambomba Flamenca Pureza'.

Teatro y San Silvestre

La Biblioteca Antigua Comisaría acogerá diferentes propuestas de teatro infantil de Navidad. Concretamente, los cuentos y las músicas de Marta Marco y Josema Pizarro tendrán lugar el día 28 de diciembre; el espectáculo 'Las Navidades tienen magia' del artista albaceteño Francis Zafrilla será el 29 de diciembre, y la narración oral de Pablo Albo con ‘Cuentos de cuando el mar volaba’ el día 30. Todos ellos, a las 12:00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

La Filmoteca Municipal ofrecerá una programación navideña para todos los públicos, con películas familiares como 'Tadeo Jones y la lámpara maravillosa' y 'Toy Story 5', además de proyecciones para adultos y actividades especiales por el 35º aniversario de 'La Bella y la Bestia'. El año se despedirá deportivamente con la tradicional San Silvestre, el 31 de diciembre.

Cabalgata de los Reyes Magos

Del 2 al 4 de enero, los Carteros Reales recorrerán los barrios en tren y, el día 5, tendrá lugar la tradicional Cabalgata de Reyes, que comenzará a las 18:00 horas desde el Asilo de San Antón hasta el Ayuntamiento, precedida por el espectáculo infantil de Pica-Pica en la Plaza de Toros y el Pasacalles Real. El Museo de la Cuchillería, el Museo del Agua y el Jardín Botánico se contagian también de la magia de la Navidad

Serrallé ha explicado que el Museo Municipal de la Cuchillería ha preparado exposiciones, talleres en familia y el espectáculo infantil 'Imagilusión', mientras que Aguas de Albacete ofrecerá visitas al Museo del Agua y talleres de reciclaje. Por su parte, el Jardín Botánico de Castilla-La Mancha invitará a descubrir la relación de algunas de sus plantas con las tradiciones navideñas.

Navidad en las pedanías

La concejala ha asegurado que la programación llegará igualmente a las nueve pedanías de Albacete un año más, con programación cultural en cada una de ellas, para que todos sus vecinos y vecinas puedan disfrutar de estas fiestas sin desplazarse, agradeciendo la colaboración de todas las personas que trabajan en ellas para hacerlo posible.