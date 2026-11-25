Un exconcejal de Vox en Albacete reniega de la violencia machista y pide "fusilar" a quien mate a su pareja

"Personalmente, yo los fusilaba". Esta es la solución que ha compartido el concejal no adscrito y exedil de Vox en el Ayuntamiento de Albacete, José Ramón Conesa, contra la "gentuza", "asesinos o asesinas", que matan a sus parejas.

Esta contundente afirmación ha sido expresada por Conesa en el pleno municipal de este martes, víspera de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en el contexto de un debate previo a la votación de una declaración institucional con motivo de esta celebración.

Durante su turno de palabra, el concejal ha reconocido que el repaso que acababa de hacer otro de los concejales sobre los crímenes machistas era "vergonzosa y vergonzante" para poco después desmarcarse del partido con el que concurrió a la elecciones municipales de 2023, Vox.

"Da igual que la violencia la haga un español, un marroquí, un pakistaní o un guatemalteco. El problema no es blindar las fronteras, el problema está en castigar de verdad a los asesinos", espetaba.

En este punto, ha echado en cara a los representantes de PP y PSOE, que "no hayan hecho nada" pese a llevar "55 años gobernando" y ha compartido su solución: "Personalmente, yo los fusilaba".

Nada más pronunciar estas palabras, se han escuchado algunas expresiones de sorpresa tras las que Conesa ha pedido a los miembros del Pleno que "nadie se rasgue las vestiduras" porque este tipo de condena "está permitido en algunos países que ustedes admiran como Corea del Norte o Pakistán".

Violencia machista

El exedil de Vox ha vuelto a repetir que si de él dependiera "fusilaba a esa gentuza, a esos asesinos o asesinas" sin distinguir géneros.

Y es que, según ha repasado, en 2024 fueron cuatro los varones que murieron a manos de sus parejas y en 2023, 11. Pese a reconocer que desde que se tienen estadísticas, en España han sido asesinados 119 hombres y 1.387 mujeres por sus parejas, una proporción de 12 a 1, y que esta cifra demuestra que "hay que proteger más a las mujeres", ha renegado del término violencia machista porque "no por el hecho de ser hombre, se es asesino".

Condena de la consejera

Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, la consejera portavoz, Esther Padilla, ha reaccionado a estas palabras asegurando que "a nadie sorprende lo que los representantes de la ultraderecha de este país y de esta región, estén expulsados o no de Vox" expresen sobre la negación de la violencia machista.

"A nadie extraña ya las barbaridades que puedan decir", ha apuntado.

En este punto, Padilla ha señalado que el Ejecutivo autonómico no está de acuerdo "ni con los fusilamientos ni con negar la violencia machista", ya que "el negacionismo también mata a mujeres y a sus hijos" porque "negar la violencia, minimizarla, invisibilizarla o normalizarla hace que muchas mujeres se sientan desprotegidas".

En concreto, ha recordado que en Castilla-La Mancha han sido asesinadas 65 mujeres por sus parejas o exparejas desde 2023 -cuatro de ellas en este año 2026- a las que se suman siete niños.

"No podemos callarnos ni acostumbrarnos a la violencia", ha denunciado Padilla que ha instado a que "no haya más víctimas, ni muertas ni vivas", porque "algunas viven en un auténtico infierno".