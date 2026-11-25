Condenado a 30 años de cárcel por el asesinato machista de Ángela en Albacete: la golpeó, la estranguló y quemó su cadáver

La Audiencia Provincial de Albacete ha dictado sentencia para P.L.B., el hombre que el pasado 13 de noviembre fue declarado culpable por el juzgado popular, y le ha condenado a 30 años y medio de prisión después de asesinar a su pareja sentimental, Ángela, y provocar un incendio para ocultar el crimen en diciembre de 2022.

Según ha avanzado Europa Press, que ha tenido acceso a la sentencia, el detenido ha sido condenado a una pena de 22 años, seis meses y un día de prisión por un delito de asesinato cometido con alevosía y ensañamiento, concurriendo la circunstancia mixta de parentesco como agravante, además del agravante de discriminación por razón de género. Asimismo, se le ha impuesto una pena de ocho años de prisión por un delito de incendio de menor entidad.

En paralelo a las penas de cárcel, también ha recibido una condena de libertad vigilada durante cinco años por el delito de asesinato y el paso de las costas procesales, así como una indemnización a la madre de Ángela de 81.000 euros y de 29.500 euros a su hermana.

La Audiencia Provincial, de conformidad con el veredicto del tribunal del jurado, considera probado que el condenado mantuvo una relación sentimental durante, aproximadamente, unos cinco o seis meses con la víctima.

Según detallan, ambos convivieron, de manera intermitente, en el domicilio de Ángela y del exmarido de la misma, situado en la localidad de Albacete. Asimismo, explican que la relación era estable, con análoga relación de afectividad matrimonial, con vocación de permanencia, con compromiso de futuro y proyecto de vida en común.

También considera probado que, durante la relación, las discusiones entre la pareja fueron frecuentes y explica que en la tarde-noche del 9 de diciembre de 2022 —en hora no concretada pero comprendida entre las 21:00 horas del 9 de diciembre y las 3:00 horas del día 10 de diciembre— cuando el acusado y su pareja sentimental se encontraban en el interior del domicilio —propiedad de ella—, se creó una discusión, de contenido y causas no suficientemente aclaradas entre ambos.

Según informan, durante la discusión el condenado procedió a propinarle a Ángela diversos golpes en el cráneo y tórax, que le ocasionaron lesiones pese a los intentos de la misma por defenderse, quien, en ese intento, llegó a arañar en la cara y manos al asesino, provocando un intento defensivo que resultó insuficiente.

Aprovechando el estado en el que ya se encontraba la víctima, aturdida y limitada en su capacidad mental de previsión del ataque y reacción al mismo por consecuencia de los golpes, el condenado la cogió del cuello con las manos con la intención de acabar con su vida. Consciente de que con ello iba a matarla, y siendo esa su finalidad, le apretó el cuello hasta causarle la asfixia, según informan.

Cuando la cogió del cuello Ángela ya no pudo defenderse, según informan, por tener limitada su capacidad mental de previsión del ataque y reacción ante el mismo por los golpes, estando ya previamente disminuidas debido a la previa ingesta de alcohol por parte de ella.

La sentencia considera que el hecho de haberle causado lesiones previas a la muerte, como el traumatismo craneoencefálico con otorragia izquierda, hematoma periorbitario bilateral en anteojo, siendo compatibles con contusiones repetidas en cabeza sobre superficie plana sin aristas, presentando también heridas de tipo defensivo el acusado, supuso aumentar de forma "deliberada e inhumana" el sufrimiento de la víctima, "siendo esa su finalidad, causándole padecimientos innecesarios para producirle la muerte".

A lo largo de esa noche del 9 al 10 de diciembre de 2022 el acusado abandonó y regresó varias veces al citado domicilio de la localidad de Albacete, haciendo uso en todas ellas del vehículo propiedad de la víctima, dirigiéndose a bordo del mismo al domicilio que la familia del acusado posee en la localidad de Albacete, de tal forma que, tras marcharse sobre las 22.54 horas de la vivienda de la víctima, portando dos maletas y una bolsa grande, regresó al domicilio de la misma hasta en dos ocasiones, permaneciendo en la vivienda entre las 23.16 y las 23.41 horas la primera de ellas y las 0.05 o 0.26 y las 3.27 horas la última de ellas.

Antes de abandonar el domicilio de Albacete, el condenado procedió a colocar el cadáver de la que fue su pareja sentimental sobre el sofá del salón y a prender fuego al mismo de forma voluntaria y querida, siendo consciente de lo que hacía, tratando de evitar con ese proceder que el cadáver de la víctima fuera descubierto, causando con la combustión el incendio de la vivienda.