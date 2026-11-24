Décadas escondidos y todavía peligrosos: los 17 explosivos que han obligado a intervenir a los Tedax en Albacete

La Guardia Civil ha neutralizado 17 artefactos explosivos localizados en tres municipios de la provincia de Albacete: Hellín, Fuentealbilla y Almansa. Se trata de 15 cohetes antigranizo, encontrados en una finca rústica hellinera, y dos antiguos proyectiles de artillería que, pese a su antigüedad, todavía conservaban carga explosiva. Uno de estos últimos se encontraba incluso en el salón de una vivienda de Fuentealbilla.

Las intervenciones han sido realizadas por efectivos del Grupo de Desactivación de Explosivos (Gedex) de la Guardia Civil de Alicante, cuyos especialistas Tedax se desplazaron hasta la provincia albaceteña para neutralizar los materiales mediante explosiones controladas.

El primero de los hallazgos tuvo lugar en una finca rústica de Hellín. Su propietario descubrió los quince cohetes antigranizo mientras realizaba tareas de limpieza en la parte superior de una antigua vivienda. Sin llegar a manipularlos, alertó a la Guardia Civil a través del teléfono de urgencias.

Los artefactos llevaban almacenados varias décadas y presentaban un avanzado estado de deterioro. Aunque por su antigüedad pudieran parecer objetos inofensivos, todavía conservaban carga explosiva en su interior, lo que los convertía en elementos potencialmente muy peligrosos.

La degradación de sus componentes había incrementado su inestabilidad, especialmente ante posibles golpes, movimientos o manipulaciones, con el consiguiente riesgo de deflagración y de provocar daños de gravedad.

En el salón de una vivienda

La segunda intervención se produjo en Fuentealbilla, después de que una vecina avisara a la Guardia Civil de que tenía un proyectil de artillería en el salón de su casa. Aunque pensaba que posiblemente no contenía carga explosiva, decidió comunicar el hallazgo para que los especialistas comprobaran su estado y procedieran a retirarlo.

El tercer artefacto fue localizado en un paraje rural de Almansa. En este caso, fue un particular quien descubrió el proyectil mientras realizaba labores agrícolas. Al igual que en los anteriores hallazgos, evitó manipularlo y avisó inmediatamente a la Guardia Civil.

En las tres incidencias, un efectivo del Equipo de Búsqueda y Localización de Artefactos Explosivos (EBYL) de la Comandancia de Albacete realizó las primeras comprobaciones sobre las características y el estado de conservación de los materiales.

También adoptó las medidas de seguridad necesarias en los puntos donde se encontraban y en sus alrededores hasta la llegada de los especialistas.

Tras recibir la información, el Centro Operativo Complejo (COC) de la Guardia Civil de Albacete dio aviso al Gedex de Alicante, que desplazó a dos efectivos para hacerse cargo de las intervenciones.

Finalmente, los Tedax procedieron a destruir los 17 artefactos mediante detonaciones controladas en terrenos próximos a los lugares de los hallazgos que reunían las condiciones de seguridad necesarias.

Para ello utilizaron medios específicos de la especialidad, con el objetivo de garantizar la completa destrucción de los explosivos, evitar cualquier riesgo para la población y reducir al mínimo el impacto medioambiental.