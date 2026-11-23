Villarrobledo guarda silencio en memoria de Elena y clama contra la violencia machista: "Son horas de mucho dolor"

Villarrobledo (Albacete) ha guardado en la tarde de este lunes un minuto de silencio en repulsa del crimen machista de su vecina Elena, asesinada a manos de su pareja la pasada semana.

A las 18 horas se ha hecho el silencio en la plaza Vieja del Ayuntamiento en memoria de su vecina, una mujer muy conocida y querida en el municipio.

La convocatoria ha contado con decenas de vecinos, representantes políticos y de la Plataforma 8M de Villarrobledo, que han expresado su rechazo unido a la violencia machista como una "responsabilidad colectiva".

Durante el acto se ha leído un comunicado para reafirmar el compromiso del municipio con la "igualdad, la dignidad y el derecho de todas las mujeres y niñas a vivir libres de violencia".

El alcalde del municipio, Valentín Bueno, ha reconocido que son unas horas de "mucho dolor" y que es momento de "dar un apoyo máximo a la familia". Además, ha resaltado la "condena unánime" a la violencia machista y ha destacado la "sensación de unidad".

"Que sepa toda la sociedad que todas las administraciones estamos en contra de este tipo de violencia y luchando día a día", ha afirmado.

Por su parte, la consejera de Igualdad del Gobierno de Castilla-La Mancha, Sara Simón, también ha lamentado el asesinato de Elena, "que hoy cumpliría 38 años". Y ha recordado que es la cuarta víctima mortal de la violencia machista en Castilla-La Mancha, pero la número 47 en el total nacional.

"¿Qué pasaría si matasen a 47 políticos, a 47 futbolistas, a 47 'influencer'? Habría una revolución y todos estaríamos hablando de acabar con ese terrorismo, porque lo que está pasando en nuestra sociedad es terrorismo machista", ha lamentado.

Asimismo, el presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero, ha reconocido que es "intolerable" que suceda una cosa así. "Tenemos que condenarlo de forma unánime, denunciarlo y decir que el silencio es cómplice, que el negacionismo mata y que todos y todas unidos tenemos que combatir esta lacra que es insoportable", ha afirmado.

También ha estado presente el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, que ha abogado por endurecer las penas y por una unidad que permita "aparcar nuestras diferencias y unirnos en un trabajo para luchar de manera coordinada y que no se produzca ni una sola muerte más".

Tenía 37 años

El aviso del fallecimiento de la mujer, de 37 años, se producía a las 1.41 horas de la madrugada del viernes 20 de noviembre en la finca 'El Gordo' de Villarrobledo, situada en el kilómetro 16 de la CM-3121.

Los servicios sanitarios desplazados certificaron en un primer momento el fallecimiento por causas naturales, a causa de una enfermedad. Sin embargo, la investigación posterior de la Guardia Civil arrojó indicios de posible asesinato machista, por lo que procedieron a la detención de su pareja, un varón de 46 años.

El Ministerio de Igualdad ha confirmado este lunes el asesinato machista. El juez titular de la plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villarrobledo ha decretado para esta persona prisión provisional comunicada y sin fianza.