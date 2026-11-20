La fortuna hace una parada en Albacete: el primer premio de la Lotería Nacional deja 300.000 euros en la ciudad

La suerte ha vuelto a sonreír a Albacete. El primer premio del sorteo de la Lotería Nacional celebrado este jueves, 20 de noviembre, ha dejado 300.000 euros en la ciudad gracias al número 51.664, agraciado con este premio y consignado en un despacho receptor de la capital albaceteña.

En concreto, el número premiado se ha vendido en el establecimiento situado en el número 4 de la avenida Ramón Menéndez Pidal, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado en un comunicado.

El primer premio está dotado con 300.000 euros por número, por lo que el despacho albaceteño ha repartido esta cantidad entre los décimos premiados que haya vendido.

Además de Albacete, el 51.664 también ha sido consignado en otras localidades españolas. Entre ellas figuran Chipiona (Cádiz), La Carlota y Montoro (Córdoba), Madrid, Lleida y Santa María del Águila (Almería), entre otras.