Gran fiesta de la croqueta del 19 de noviembre al 8 de diciembre en Albacete: tapa a 2,50 euros y 87 locales a visitar

Las croquetas son un fijo indiscutible de muchas mesas en España. Detrás de esta elaboración hay un ejército de seguidores fieles que sucumben al encanto de una buena bechamel recubierta de panko o pan rallado.

Conscientes de ello, el Ayuntamiento de Albacete y la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo (APEHT) han presentado las IV Jornadas de la Croqueta: una cita gastronómica bajo el lema 'Croqueteando por Albacete' donde 87 establecimientos hosteleros de la ciudad ofrecerán una o varias de sus croquetas por un precio máximo de 2,50 euros.

Del 19 de noviembre al 8 de diciembre —de martes a sábado de cada semana— se podrán degustar las elaboraciones en un horario establecido de 13:00 a 16:00 horas y de 20:00 a 23:00 horas.

Díptico de las jornadas. Ayuntamiento de Albacete

El presidente de la APEHT, David Giménez, ha explicado durante la presentación que estas jornadas nacen con el objetivo de dinamizar los negocios y atraer clientes durante un mes de noviembre donde la facturación del sector se resiente.

Por su parte, la concejala de Turismo, Rosa González de la Aleja, ha destacado el talento de los cocineros locales y el valor de la gastronomía como motor de la 'Marca Albacete'.

Votación y premios de 50 euros

Como en ediciones anteriores, los clientes tendrán la última palabra. La elección de la mejor elaboración de estas IV Jornadas de la Croqueta se realizará mediante votación popular. Además, la organización volverá a distribuir de forma gratuita los pasaportes gastronómicos.

Los consumidores que logren reunir ocho sellos de ocho locales, tendrán premio (todavía sin desvelar). Una vez completado el pasaporte, se podrá entregar en la sede de la APEHT para participar en un sorteo de diez cheques regalo de 50 euros que se podrán canjear por degustaciones de los 87 establecimientos participantes.