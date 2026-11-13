Los sindicatos de Albacete reclaman una nueva estrategia contra la siniestralidad laboral: van 7 muertos en este 2026

Los sindicatos CCOO y UGT se han concentrado a las puertas de la patronal de Albacete, Feda, para reclamar un cambio de estrategia ante la sangría que supone la siniestralidad laboral en la provincia y que se traduce en siete fallecimientos en lo que va de año, el último un trabajador de 39 años atropellado por una motoniveladora en un parque eólico de Chinchilla de Montearagón la pasada semana.

Los sindicatos consideran que es el momento de poner un nuevo plan sobre la mesa para frenar la siniestralidad en la provincia y en Castilla La Mancha porque "por mucho que se insista en decir que falta cultura preventiva en las empresas, si éstas miran para otro lado no se va a conseguir reducir el número de accidentes graves y mortales", han asegurado en un comunicado conjunto.

CCOO y UGT creen que a las Administraciones también les "toca ponerse las pilas". Para ello, han recordado que existe un Instituto Regional de Seguridad y Salud Laboral que tiene que ser "más eficiente, generar más herramientas y poner recursos sobre la mesa".

El secretario general de CCOO, Paco Gómez, ha señalado que no hay un solo año en el que no haya que lamentar el fallecimiento de una persona en el sector de la construcción, uno de los que registran peores datos en accidentes de trabajo graves y mortales.

"No podemos, cada vez que se produce un accidente mortal, seguir diciendo lo mismo, por lo que en la reunión de la comisión permanente que se celebrará la próxima semana vamos a exigir cambios", ha añadido.

Gómez ha explicado que “vamos a pedir que, además de las investigaciones, se publiquen sus resultados. Y si hay incumplimientos flagrantes, se nombre a las empresas que con sus acciones u omisiones, están provocando la muerte a personas cuando van a trabajar".

A este respecto ha abundado que "esto no significa que se frenen otras iniciativas, como son las investigaciones que hace inspección de trabajo, pero se puede ir en paralelo y señalar a quien incumpla y a la empresas que están obviando y están dejando de cumplir sus obligaciones en materia laboral".

Acuerdo entre agentes sociales

Por su parte, el secretario general de UGT Albacete, Francisco Javier González, ha pedido -dadas las cifras de siniestralidad y las vidas que los accidentes se están llevando por delante- un acuerdo entre todos los agentes sociales para, de manera explícita y efectiva, fomentar de forma más contundente la prevención de los riesgos laborales y la seguridad y salud de las personas.

"Es fundamental que las instituciones y administraciones tomen cartas en el asunto y que el Instituto Regional de Seguridad y Salud Laboral de Castilla-La Mancha genere más herramientas y más estrategias para atajar la alta siniestralidad laboral", ha puntualizado.

En este sentido ha apuntado que en la próxima reunión del 25 de noviembre del grupo de trabajo en materia de seguridad y salud laboral, "debemos apostar por un cambio de rumbo más efectivo".

González ha incidido en que en las empresas falta mucha cultura preventiva porque los empresarios no se toman en serio la prevención: "El accidente de Chinchilla de Montearagón es otra vida rota y otra familia destrozada. Aquí no hablamos de estadísticas, hablamos de personas que mueren cuando van a buscarse el pan. Además, en muchos de estos casos son accidentes que se podrían haber evitado".