Pedro Sánchez protagonizará un acto de campaña el próximo martes en Albacete, mientras Page estará en Bruselas

El secretario general del PSOE y candidato a la reelección como presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará Albacete el próximo martes 17 de noviembre para celebrar un acto de campaña de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre. En el acto no estará el presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, con agenda en Bruselas durante toda la semana.

Así ha informado el partido y lo ha corroborado en sus redes sociales el secretario de Organización del PSOE de la provincia de Albacete, Santiago Cabañero, detallando que el acto tendrá lugar a las 18:30 en el Pabellón Polideportivo de la Feria.

"El martes recibimos de nuevo a Pedro Sánchez y me hace especial ilusión que podamos encontrarnos, compartir y sentir la potencia de tantas y tantas personas que creemos en un futuro mejor", ha expresado en sus redes.

Pedro Sánchez volverá a ser protagonista de un acto de partido en Castilla-La Mancha después de que cancelase sin dar más explicaciones el mitin de precampaña previsto para el 21 de octubre en Toledo.

Este encuentro iba a celebrarse sin la presencia de Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, que tenía previsto viajar a Italia para reunirse con empresarios e inversores. La historia se vuelve a repetir en esta ocasión, ya que el líder autonómico tiene previsto un viaje institucional a Bruselas que se alargará toda la semana.

Campaña del PSOE

Fuentes del partido han informado que, además de en Albacete, Sánchez celebrará mítines de campaña en La Rioja, Pamplona, Barcelona y en Madrid, donde llevará a cabo al menos dos actos.

Los socialistas han elegido el lema 'Vota con fuerza', una variación de 'La fuerza de la gente' que han utilizado durante la precampaña. Con esta frase pretenden apelar a la mayoría social que necesitan para volver a gobernar y que será el destinatario de las políticas de consolidación de derechos que prometen aplicar.