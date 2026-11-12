La Diputación de Albacete moviliza un millón de euros para reparar los daños tras la riada de Madrigueras

El Pleno de la Diputación de Albacete ha aprobado este jueves, en sesión extraordinaria, una modificación del presupuesto provincial 2026 por un importe de 1.000.000 de euros para contribuir a la recuperación de las infraestructuras municipales de Madrigueras, afectadas por las inundaciones del 2 de octubre.

La medida, recogida en el expediente de modificación de créditos número 33/10, permitirá habilitar una partida presupuestaria específica para articular la colaboración entre la institución provincial y el Ayuntamiento de Madrigueras, destinada a paliar los daños ocasionados por la riada.

Formulada desde el Área de Gestión y Relación con los Ayuntamientos de la Vicepresidencia, esta iniciativa responde a la necesidad de disponer de crédito para afrontar gastos derivados de una situación extraordinaria que no estaban contemplados inicialmente en el presupuesto.

El vicepresidente provincial y responsable del Área Económica, Francisco Valera, ha explicado que este expediente contempla la creación de una nueva aplicación presupuestaria dentro del capítulo VII de gastos, correspondiente a transferencias de capital, por importe de un millón de euros.

La financiación se ha establecido con cargo al remanente de tesorería para gastos generales de la Diputación, sin necesidad de recurrir a operaciones de endeudamiento.

En este sentido, esta modificación permite habilitar presupuestariamente los recursos necesarios para la formalización del acuerdo con el Ayuntamiento de Madrigueras, articulando la aportación provincial destinada a paliar los daños sufridos en infraestructuras de titularidad municipal.

Un acuerdo que, según ha explicado, ha conllevado a las correspondientes adaptaciones del Anexo de Inversiones y Transferencias de Capital del Presupuesto General de 2026 y del XVI Plan Estratégico de Subvenciones de la Diputación.

Respuesta a las consecuencias

La modificación presupuestaria ha tenido su origen en las graves inundaciones registradas en Madrigueras el pasado viernes 2 de octubre, cuando una intensa precipitación, de entre 140 y 150 litros por metro cuadrado en un breve espacio de tiempo, provocó una riada que afectó a numerosas zonas de la localidad, provocando importantes daños materiales en viviendas, espacios públicos e infraestructuras municipales.

Con motivo de la magnitud de los daños, el Consejo de Ministros declaró, el pasado 27 de octubre, la 'Zona afectada gravemente por una emergencia de Protección Civil'.

En este sentido, el importe extraordinario aprobado por el Pleno provincial se dirige específicamente a atender las necesidades de recuperación de las infraestructuras municipales, mediante la colaboración económica con el Ayuntamiento.