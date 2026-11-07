De coger aceituna en un pueblo de Albacete a trabajar para Elon Musk, Apple y la Nasa: la historia de Chema Molina

Antes de revolucionar los cargadores de vehículos eléctricos y trabajar para Apple, Tesla o la NASA, Chema Molina ha forjado su personalidad en los campos de Albacete. "Hasta que me casé pasaba todas las Navidades cogiendo aceituna y en verano a vendimiar".

Así de natural se muestra el ingeniero CEO de Frenetic en una entrevista telemática para EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha desde Silicon Valley (San Francisco, Estados Unidos). Su startup especializada en el sector de la electrónica de potencia y componentes magnéticos tiene su sede en Madrid, aunque cuenta con oficinas en Zúrich (Suiza) y San Francisco.

Hijo de maestros, de niño recorrió todos los pueblos de la sierra albaceteña hasta que, a los 9 años, sus padres se establecieron en Fuente Álamo. Mientras los demás niños de su edad se divertían jugando en la calle, Chema encontró su laboratorio particular en el corral de gallinas de su abuelo. "Convertí un coche que tenía abandonado en una nave espacial", reconoce.

Chema con varios empleados de Frenetic. Cedida

Ese niño permanece en él pese a dirigir una compañía puntera a nivel global: "Me identifico mucho con eso, con construir. Yo soy un constructor". Esa curiosidad por entender cómo funcionan las cosas le llevó a Madrid a doctorarse en conversores de energía.

Un manchego revolucionario

Allí se topó con la realidad de los transformadores, el corazón de cualquier cargador. "Representan el principal problema que tienen las compañías. Son componentes muy manuales, muy caros y los más grandes", señala.

En 2018 decidió buscar inversión y fundar Frenetic para aplicar la Inteligencia Artificial en estos componentes tan artesanales mucho antes del boom mediático de ChatGPT. ¿Qué supone su proyecto? Hasta ahora, diseñar el transformador de un cargador eléctrico requería de meses de prueba y error, en cambio, Frenetic simula la física del componente en segundos.

Un ingeniero de Frenetic desarrollando un transformador. Cedida

El resultado es brutal: componentes ultraligeros, más eficientes y compactos. Esto permite desde integrar cargadores de vehículos eléctricos junto al motor, hasta suministrar electrónica de alta precisión para dispositivos médicos o grandes aceleradores de partículas. El mismísimo Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA que emplea la tecnología del albaceteño para optimizar sus diseños espaciales.

El Physical AI

Molina sostiene que la próxima gran revolución de la IA no estará en la programática de textos, sino en el mundo físico: lo que se conoce como Physical AI. Frenetic ya apuesta por este campo generando datos reales de laboratorio que no existen en internet. "En el futuro no vamos a tener que estar haciendo pruebas hasta ver algo que funcione. El objetivo final de este proyecto sería construir un ingeniero o constructor basado en IA".

Para llegar hasta aquí, Chema tuvo que derribar una barrera mucho más dura que la tecnología: su inglés de Albacete. "La primera vez que fui a una conferencia en Estados Unidos no me enteraba de nada". Pese a ello se acercaba a los referentes del sector para pedirles opinión sobre Frenetic y su revolucionaria IA aplicada a los transformadores, sin esperarlo, consiguió clientes como SpaceX.

Chema Molina en una conferencia. Cedida

"En España seguimos pecando de hacernos pequeños, y cuando te pones a hablar con un americano sientes inferioridad, pero la realidad es que la ventaja se acaba en el lenguaje, nada más", reivindica. Hoy, asegura que nadie en Silicon Valley duda del talento brutal de los ingenieros españoles.

El retorno de la riqueza

Molina defiende la movilidad internacional como motor de desarrollo. Cita el ejemplo de China o el propio ecosistema de San Francisco cuya población se renueva casi por completo cada 20 años. "Enviar gente fuera y que luego vuelva, es lo que enriquece", sostiene.

Para el fundador de Frenetic "volver" no significa necesariamente hacer las maletas de regreso. Lo importante es el retorno del conocimiento. "Conozco a un chico de Sevilla que vive en California y no va a volver a España, sin embargo, todos los años organiza charlas y trabaja con ingenieros españoles. Si se hubiera quedado en Sevilla, sería uno más", subraya.

Molina apuesta por que esa corriente de conocimiento se traduzca en fábricas e industria real sobre el terreno. "La mejor forma de crear riqueza en un país es la industrialización, me encantaría que Castilla-La Mancha se reindustrializara, y si Europa se lo toma en serio, seré el primero en plantar esos árboles allí".

Desde Silicon Valley, Chema sigue siendo aquel niño que transformaba chatarra en cohetes espaciales en el corral de su abuelo, solo que ahora lo hace a escala global, demostrando que para romper los techos de cristal no es necesario olvidar el olor a aceituna de Fuente Álamo. "Ir al campo con tu familia te pone los pies en la tierra", reflexiona.