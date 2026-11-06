Carpetazo de la Junta al macrovertedero de amianto de Albacete que pretendía gestionar 30 toneladas diarias

El Gobierno de Castilla-La Mancha tiene previsto archivar en las próximas horas el procedimiento para la autorización ambiental integrada del vertedero de amianto previsto en el paraje de La Castra, en Albacete, que preveía gestionar 30 toneladas diarias de residuos.

Todo ello después de que la tramitación ambiental haya concluido de manera negativa por parte de la administración regional.

La decisión de la Consejería de Desarrollo Sostenible se fundamenta en la normativa autonómica de evaluación ambiental considerando que no procede continuar con la evaluación de impacto ambiental del proyecto, promovido por la empresa Soluciones Técnicas de Amianto, SL ya que la instalación no ha sido declarada inversión estratégica mediante acuerdo del Consejo de Gobierno y "no resulta aplicable la excepción prevista legalmente para estos casos", informa la Junta.

La finalización de este último procedimiento impide, por tanto culminar, la autorización ambiental integrada al no poder incorporarse la preceptiva declaración de impacto ambiental necesaria para resolverla.

Por este motivo, el organismo autonómico pondrá fin en las próximas fechas a ambos procedimientos administrativos archivándolos.

Detalles del proyecto

La instalación proyectada contemplaba la ocupación de las parcelas 7, 8, 84 y 85 del polígono 17, en el paraje de La Castra, entre La Gineta y La Roda, y tenía como finalidad instalar infraestructuras destinadas al depósito de residuos de amianto en este enclave.

Según la memoria, el proyecto incluía la construcción de 9 vasos que podrían albergar más de 460.000 metros cúbicos de deshechos con capacidad de procesar hasta 30 toneladas cada día.