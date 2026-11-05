Alertan de la presencia de chinches en el Hospital de Albacete: "Exigimos actuaciones inmediatas de desinfección"

CSIF ha denunciado la presencia de chinches en varias habitaciones de la planta de Medicina Interna del Hospital General Universitario de Albacete.

El sindicato ha alertado de la situación y ha exigido a la Gerencia "actuaciones inmediatas de clausura de espacios y de desinfección".

Según ha relatado, el pasado fin de semana el personal sanitario ya advirtió de la presencia de este insecto, lo que está generando preocupación por sus posibles repercusiones en las condiciones de higiene y salubridad del centro hospitalario.

Una situación que requiere "un tratamiento profesional de desinsectación mediante una empresa especializada".

"Posible expansión"

El sindicato ha reclamado "máxima celeridad" para investigar la posible expansión de estos insectos a otras habitaciones, mobiliario y dependencias próximas.

Y ha exigido las medidas preventivas necesarias para proteger a trabajadores y pacientes durante las actuaciones de control y eliminación.

"Es fundamental que el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales realice una evaluación específica de los posibles riesgos, informe a los profesionales afectados sobre las medidas que deben adoptar y determine las actuaciones necesarias para garantizar unas condiciones adecuadas de seguridad y salud", ha sentenciado.