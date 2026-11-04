El pueblo con dos torres gemelas y las mejores chuletas de cordero a la brasa: pelea por ser el más bonito en Navidad

Una plaza mayor única en España, empinados callejones medievales y una gastronomía donde reina cordero segureño, con Indicación Geográfica Protegida (IGP), a la brasa.

Alcaraz (Albacete) lo tiene todo para consagrarse como el pueblo más bonito del país en Navidad. La villa albaceteña es uno de los 34 municipios seleccionados para el concurso 'Juntos Brillamos Más' de Ferrero Rocher que otorgará al ganador de la espectacular decoración navideña de la marca de bombones.

Primero tendrá que batir a Almagro (Ciudad Real) en una votación regional que permanecerá abierta hasta el domingo 8 de noviembre en la web oficial de la marca. El ganador de Castilla-La Mancha avanzará a las eliminatorias nacionales, por ello, el Ayuntamiento de Alcaraz y diferentes colectivos locales se han volcado para sumar todos los apoyos posibles.

Alfombras de nudo español de Alcaraz. Cultura CLM

Alejada de los grandes núcleos urbanos, este municipio de la sierra que le dan nombre fue un destacado enclave cultural, textil y militar durante la Edad Media. Sus afamadas alfombras de nudo español y tejido artesanal son el testigo de siglos de historia y se conservan en el taller ubicado en la puerta de la Aduana.

El gran tesoro de Alcaraz es su monumental plaza Mayor, obra del ilustre arquitecto Andrés de Vandelvira y considerada una de las obras cumbres del Renacimiento español. Está custodiada por dos torres gemelas enfrentadas: la Torre del Tardón y la Torre de la Trinidad y se completa con galerías porticadas como las Lonjas del Santo Domingo, del Alhorí y de la Regatería.

Vista aérea del Castillo de Alcaraz. Cultura CLM

Más allá de su centro neurálgico, el pueblo se extiende en cuesta arriba siguiendo su antiguo trazado defensivo. En lo alto del cerro de San Cristóbal se conservan los restos del Castillo de Alcaraz, una fortaleza del siglo XI que llegó a contar con hasta siete puertas.

Hoy alberga el cementerio municipal y regala una vista panorámica impresionante de toda la comarca. Alcaraz se emplaza en un entorno natural perfecto para recorrer a pie o en bicicleta. A sus pies se despliega la Microreserva de los Batanes, un paraje fluvial único de cascadas y pozas.

El templo del cordero

La gastronomía del municipio es un fiel reflejo de la cocina de sierra, pastoreo y caza, idónea para reconfortar el cuerpo durante los meses fríos. El rey absoluto de sus fogones es el Cordero Segureño, una raza autóctona criada en pastos de alta montaña que cuenta con Indicación Geográfica Protegida (IGP).

Chuleta de cordero segureño. Ayuntamiento de Orcera

Su carne destaca por ser extraordinariamente tierna, jugosa y suave, alcanzando su máxima expresión sobre las brasas. Los restaurantes locales se han convertido en verdaderos especialistas en las chuletillas asadas. La propuesta culinaria se acompaña de recetas tradicionales como el ajo pringue (un paté caliente de matanza con hígado, manteca y especias), guisos de caza mayor o las famosas gachas manchegas con tropezones de tocino.

Estas navidades Alcaraz y sus casi 2.000 vecinos (si se suman sus pedanías) esperan con los brazos abiertos a todo aquel que quiera descubrir su encanto.