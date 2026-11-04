Cristina Landete rompe barreras de la mano de amiab y se convierte en modelo por un día en la AB Fashion 2026

Cristina Landete, deportista del Club Deportivo amiab con sordoceguera, se ha convertido en modelo por un día al formar parte de las modelos que han desfilado en la 'AB Fashion'.

El colectivo amiab ha manifestado el "paso adelante" a la hora de "derribar barreras, visibilizar la discapacidad y evidenciar que, con esfuerzo, motivación y sacrificio, todo es posible".

La deportista, que a los 7 meses de nacer perdió la visión y a los 11 años la audición, ha tomado el relevo de Andrea Pérez, quien desfiló en la pasada edición.

"La entidad amiab, a favor de las personas con discapacidad y/o en riesgo de exclusión social, continúa en su labor diaria de visibilización de dicha discapacidad", destaca este colectivo, que además pone en valor que por segunda vez, una persona con discapacidad haya desfilado en la prestigiosa pasarela albaceteña instalada en la Institución Ferial del IFAB, de Albacete.

Adaptación de la pasarela

La experiencia de Cristina, de 18 años, empezó hace ya varios días, con las pruebas y ensayos. La pasarela tuvo que ser adaptada con señales podotáctiles para la ocasión.

Cristina, que estuvo acompañada por sus padres, se ha mostrado muy feliz estos días por la iniciativa, que ha compartido personalmente con su familia y con Rosana López, vocal de la Junta Directiva de amiab presente este domingo en el desfile, y que ha vivido de cerca todos estos días.

De su lado, el presidente de amiab, Emilio Sáez, ha querido dar las gracias a Cristina por haber accedido a su propuesta de desfilar en la pasarela de moda de Albacete.

"Desde amiab se quiere dar la enhorabuena a Landete por su labor de visibilización de la discapacidad en un entorno donde no es fácil encontrarla. En este mismo sentido, Sáez ha querido dar las gracias también a la diseñadora, Lola Muñoz, por su disposición con esta iniciativa, que ha sido todo un éxito, un año más", ha concluido la entidad.