Presentación de las actividades del Día de la Ciudad de Albacete. Ayuntamiento

La cantante Rozalén, al director Ismael Olivas y Afanion serán reconocidos en el Día de la Ciudad de Albacete

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, la responsable del Archivo Municipal Almudena Blaya y las concejalas de Turismo y Marca Albacete y de Cultura, Rosa González de la Aleja y Elena Serrallé, han presentado este martes las actividades del Día de la Ciudad.

Una efeméride que este año entregará reconocimientos a título individual a la cantante María Rozalén y al bailarín, coreógrafo y director Ismael Olivas, por ser grandes embajadores de la ciudad a través de la música y la danza.

Asimismo, a título colectivo, se reconocerá a la Asociación de Familias de Niños con Cáncer de Castilla-La Mancha (Afanion), la Asociación de Mujeres Empresarias de Albacete y Provincia (Amepap) y la Asociación de Familiares de Personas con Alzhéimer y otras Demencias de Albacete.

"Todos los reconocidos tienen en común el profundo amor, respeto y cariño que sienten por esta ciudad, así como su importante contribución al engrandecimiento y proyección exterior de la 'Marca Albacete' y de los valores que nos identifican y nos enorgullecen como sociedad", ha expresado Serrano.

El acto oficial tendrá lugar el 9 de noviembre a las 18 horas en el Teatro Circo, "el gran coliseo de la cultura albacetense, que también es escenario de los principales eventos cívicos y sociales".

La Banda Sinfónica Municipal dirigida por Luis Miguel Abello interpretará la obra 'Privilegios' de Fernando Bonete y otras piezas musicales. Y cerrará el acto con el Himno de Albacete que cumple 100 años, acompañada del coro Schola Cantorum, y el Himno de España.

Más actividades

El día 8, Albacete reeditará la Ruta Gastronómica bajo el lema 'Albacete Una Historia de Sabores'. Escenarios como el Teatro Circo, el Museo de la Cuchillería, el Museo Municipal y la Plaza del Altozano servirán de marco a las degustaciones ofrecidas por establecimientos de renombre.

El 24 de noviembre la Filmoteca acogerá la proyección comentada del vuelo aéreo a Albacete del año 1929, con los historiadores Vicente Carrión Iñiguez y Aurelio Pretel Marín

Además, la exposición 'La ciudad trazada (1846-2026). De la villa medieval a la ciudad futura' se ubicará en el Paseo de la Libertad del 6 al 27 de noviembre.

Por último, durante tres jueves de noviembre, habrá un ciclo de conferencias sobre urbanismo antiguo y actual en el salón de Unicaja de la calle San José de Calasanz.

"Albacete aprovecha esta efeméride para seguir haciendo su historia y para celebrar que somos una ciudad que avanza decidida hacia el futuro, sobre las raíces que nos han hecho llegar a ser lo que somos hoy", ha sentenciado el regidor.